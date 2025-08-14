Mỹ cam kết không đơn phương đàm phán với Nga về Ukraine

Trong một động thái khẳng định cam kết mạnh mẽ với đồng minh, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã chính thức bảo đảm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đối tác châu Âu rằng Washington sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga về giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine và các đồng minh châu Âu.

Thông tin này được NBC News đưa tin, dẫn lời hai quan chức cấp cao của chính phủ Đức, những người trực tiếp tham gia cuộc điện đàm ngày 13/8.

Theo các nguồn tin này, Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Vance cùng các thành viên khác trong chính quyền Mỹ đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề mà Ukraine và các đồng minh châu Âu coi là then chốt trong tiến trình đàm phán ngoại giao.

Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 15/8 ở Alaska diễn ra thuận lợi, ông muốn tổ chức ngay một hội nghị thượng đỉnh ba bên với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra ổn thỏa, chúng tôi sẽ có ngay một cuộc gặp thứ hai… Tôi muốn làm điều đó gần như ngay lập tức và chúng tôi sẽ nhanh chóng có cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Putin, Tổng thống (Volodymyr) Zelensky và tôi, nếu họ muốn tôi có mặt.”

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao hội nghị trực tuyến trước đó cùng ngày với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine, đồng thời đánh giá cuộc họp đã diễn ra “vô cùng thân thiện”./.

Nga khẳng định lập trường về Ukraine trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ Nga giữ nguyên lập trường được Tổng thống Vladimir Putin công bố cách đây hơn một năm về việc Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực và chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.