Tổng thống Mỹ sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga và Ukraine

Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 15/8 ở Alaska diễn ra thuận lợi, ông muốn tổ chức ngay một hội nghị thượng đỉnh ba bên với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.



Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra ổn thỏa, chúng tôi sẽ có ngay một cuộc gặp thứ hai… Tôi muốn làm điều đó gần như ngay lập tức và chúng tôi sẽ nhanh chóng có cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Putin, Tổng thống (Volodymyr) Zelensky và tôi, nếu họ muốn tôi có mặt.”

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao hội nghị trực tuyến trước đó cùng ngày với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine, đồng thời đánh giá cuộc họp đã diễn ra “vô cùng thân thiện.”

Theo hãng tin RIA Novosti, trong cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine, Tổng thống Donald Trump khẳng định mục tiêu đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 ở Alaska, đồng thời cho biết sẽ đánh giá khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Nga và Ukraine trong cuộc gặp này.



Trong khi đó, một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của “Liên minh tự nguyện” (nhóm gồm các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Ukraine) nhấn mạnh cần phải đảm bảo an ninh vững chắc và tin cậy cho Ukraine để Kiev có thể bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Liên minh tự nguyện sẵn sàng đóng vai trò tích cực và đã hoàn tất các kế hoạch quân sự để hỗ trợ Ukraine, có thể triển khai trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.



Theo Thủ tướng Anh Keir Starmer, tại hội nghị trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Mỹ Donald Trump, các bên đã đạt “tiến triển thực sự” về những bảo đảm an ninh cho Ukraine nhằm duy trì hòa bình lâu dài.

Ông Starmer cũng đánh giá đang có cơ hội “khả thi” cho một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Trong khi đó, phát biểu họp báo bên cạnh Tổng thống Ukraine Zelensky đang ở thăm Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh rằng cần phải đảm bảo các lợi ích cơ bản của châu Âu và Ukraine khi Tổng thống Trump thảo luận với người đồng cấp Nga Putin ở Alaska.



Theo các nguồn thạo tin, các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu cũng đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nga-Ukraine ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska.

Nguồn tin tiết lộ các địa điểm có thể được lựa chọn, bao gồm một số thành phố ở châu Âu và khu vực Trung Đông, song không cho biết thêm chi tiết./.

