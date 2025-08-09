Thế giới

Châu Âu

Nga xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Điện Kremlin đã xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska, đúng như thông báo của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. (Ảnh: AA/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo Interfax, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 9/8 cho biết việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska sẽ là một quá trình không đơn giản, song hai bên sẽ tích cực thúc đẩy.

Ông Ushakov nói: “Những ngày tới, Moskva và Washington chắc chắn sẽ dành thời gian cho việc chuẩn bị kỹ lưỡng, căng thẳng các khía cạnh thực tiễn và chính trị của cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska. Đây sẽ là một quá trình không hề đơn giản nhưng chúng tôi sẽ làm việc tích cực và khẩn trương.”

Trước đó, Điện Kremlin đã xác nhận cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska, đúng như thông báo của Tổng thống Mỹ.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sẽ tập trung thảo luận về giải pháp lâu dài cho xung đột ở Ukraine.

Ông cũng cho hay cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo có thể được tổ chức tại Nga và “lời mời đã được chuyển tới Tổng thống Mỹ”./.

(Vietnam+)
#Putin-Trump #Tổng thống Nga #Tổng thống Mỹ #Nga Mỹ Mỹ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hệ thống phòng không Patriot được Mỹ viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vũ khí Mỹ sản xuất do NATO tài trợ sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới

Các lô vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, theo khuôn khổ chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên (PURL), dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao trong vài tuần tới. PURL là sáng kiến mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh tốc độ viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc xung đột với Nga chưa hạ nhiệt.