Nga xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Interfax, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 9/8 cho biết việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska sẽ là một quá trình không đơn giản, song hai bên sẽ tích cực thúc đẩy.

Ông Ushakov nói: “Những ngày tới, Moskva và Washington chắc chắn sẽ dành thời gian cho việc chuẩn bị kỹ lưỡng, căng thẳng các khía cạnh thực tiễn và chính trị của cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska. Đây sẽ là một quá trình không hề đơn giản nhưng chúng tôi sẽ làm việc tích cực và khẩn trương.”

Trước đó, Điện Kremlin đã xác nhận cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska, đúng như thông báo của Tổng thống Mỹ.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sẽ tập trung thảo luận về giải pháp lâu dài cho xung đột ở Ukraine.

Ông cũng cho hay cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo có thể được tổ chức tại Nga và “lời mời đã được chuyển tới Tổng thống Mỹ”./.

