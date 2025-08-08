Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ

Truyền thông Nga và Mỹ ngày 8/8 đã dẫn nhiều nguồn tin hé lộ về thời điểm cũng như địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù có phần trái chiều.



Theo hãng Fox News (Mỹ), hai nhà lãnh đạo có thể sẽ gặp nhau vào ngày 11/8 tới và thủ đô Rome của Italy được cân nhắc là địa điểm tổ chức sự kiện này.



Thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ được củng cố sau khi ngày 7/8, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận Moskva và Washington đã đạt thỏa thuận về việc tổ chức một cuộc gặp “trong những ngày tới.”

Hai bên đang hướng tới thời điểm vào tuần sau, song ngày chính xác sẽ phụ thuộc vào tiến độ chuẩn bị.



Tuy nhiên, hãng tin TASS của Nga đã dẫn một nguồn thạo tin, bác bỏ những đồn đoán cho rằng sự kiện này sẽ diễn ra tại thủ đô Rome của Italy. Nguồn tin này nêu rõ: "Không phải châu Âu. Châu Âu sẽ không phải là địa điểm phù hợp để tổ chức cuộc gặp này."



Kế hoạch về cuộc gặp thượng đỉnh được khởi động chỉ một ngày sau chuyến thăm bất ngờ của đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff tới Moskva ngày 6/8 vừa qua. Tại đây, ông Witkoff đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng 3 tiếng với Tổng thống Putin - một động thái được giới phân tích nhận định là tiền đề quan trọng cho cuộc gặp sắp tới./.

Tổng thống Mỹ xác nhận việc cử đặc phái viên tới Nga Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến Moskva “vào khoảng thứ Tư (13/8) hoặc thứ Năm (14/8) tới.”