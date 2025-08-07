Địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ đã được thống nhất

Theo hãng tin TASS, ngày 7/8, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã được thống nhất về nguyên tắc và Điện Kremlin sẽ thông báo sau.

Theo ông Ushakov, thời điểm diễn ra cuộc gặp trên đã được lựa chọn là vào tuần tới, nhưng hiện khó có thể nói trước sẽ mất bao nhiêu ngày để chuẩn bị cho cuộc gặp này.

Ông Ushakov cho biết thêm Moskva đang thông báo cho các nước bạn và đối tác về kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, diễn ra 1 ngày trước đó.

Cũng theo ông Ushakov, ông Witkoff đã đề cập đến ý tưởng tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng Moskva chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì.

Cũng trong ngày 7/8, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện chưa có thông tin về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa hai Tổng thống Nga và Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận khả năng cao diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tương lai gần.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump đã nói về “cơ hội tốt” để “cuộc gặp sớm diễn ra."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận “còn rất nhiều việc phải” làm để vượt qua “nhiều trở ngại” đối với cuộc gặp có thể diễn ra giữa ông Trump và ông Putin, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ giải quyết được những công việc này “trong vài ngày, vài giờ, thậm chí vài tuần tới."

Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến gặp người đồng cấp Nga Putin sớm nhất là vào tuần tới, sau cuộc hội đàm “rất hiệu quả” cùng ngày tại Moskva giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông chủ Điện Kremlin./.

Tổng thống Trump: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga có thể sớm diễn ra Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến gặp người đồng cấp Nga Putin sớm nhất là vào tuần tới, sau cuộc hội đàm hiệu quả giữa đặc phái viên Mỹ và phía Nga tại Moskva.