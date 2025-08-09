Tổng thống Mỹ thông báo sẽ gặp Tổng thống Nga tại Alaska vào ngày 15/8

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Trên mạng xã hội TruthSocial, ông Trump nêu rõ: "Cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa tôi, với cương vị Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, ngày 15/8/2025, tại bang Alaska. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm!."

Trước đó, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng sau khi công bố một khuôn khổ nhằm chấm dứt hàng thập kỷ xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, ông Trump từ chối tiết lộ chính xác thời gian và địa điểm gặp ông Putin, chỉ nói sẽ công bố địa điểm sớm.

Hôm 8/8, ông Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga có thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.



Nếu diễn ra, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga đầu tiên kể từ năm 2021, khi Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva.

Cuộc gặp có thể là bước đột phá trong nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt chiến sự, dù không có gì đảm bảo xung đột sẽ chấm dứt vì Moskva và Kiev vẫn còn nhiều khác biệt về điều kiện hòa bình./.

Địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ đã được thống nhất Trợ lý Tổng thống Nga cho biết thời điểm diễn ra cuộc gặp trên đã được lựa chọn là vào tuần tới, nhưng hiện khó có thể nói trước sẽ mất bao nhiêu ngày để chuẩn bị cho cuộc gặp này.