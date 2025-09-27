Đối phó bão số 10: Dừng toàn bộ hoạt động trên biển từ 17 giờ ngày 27/9

Sáng 27/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi nhằm triển khai ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

17 giờ ngày 27/9: Dừng toàn bộ hoạt động trên biển

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh sau cơn bão số 9 (được quốc tế đánh giá là siêu bão trên Biển Đông), Việt Nam tiếp tục phải đối diện với cơn bão số 10, được dự báo là rất mạnh, nguy hiểm và khó đoán định.

Khác với bão số 9, cơn bão này sau khi đi qua Philippines thì không suy yếu mà tiếp tục tăng cường độ, có khả năng đi thẳng vào đất liền nước ta. Hoàn lưu bão trải dài dọc bờ biển, ảnh hưởng đến cả miền Bắc, Trung và nhiều vùng trên cả nước.

Trên tinh thần “phòng ngừa từ sớm, chủ động tuyệt đối, phòng tránh là chính, không thể chống lại siêu bão,” Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm các mốc thời gian.

Cụ thể, trước 12 giờ ngày 27/9, phải kiểm soát tuyệt đối tàu thuyền trên biển, đến 17 giờ cùng ngày, dừng toàn bộ hoạt động trên biển.

“Tính mạng con người là trên hết, trước hết. Tuyệt đối không được chậm trễ,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về công tác di dân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương xác định chính xác khu vực gió mạnh, vùng trọng yếu ven biển, đê điều xung yếu, kết hợp triều cường và nước biển dâng để ra quyết định di dân sớm, an toàn.

Đồng thời, các phương án phải tính đến tình huống đê kè bị vỡ, chủ động gia cố, chuẩn bị vật tư, đất đá, phương tiện và huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ.”

Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân có máy móc, thiết bị cần được lập rõ ràng, tránh tình trạng khi bão vào mới lúng túng, không huy động kịp.

Đối với hồ chứa, thủy điện, thủy lợi, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và Trưởng Ban chỉ đạo địa phương; "không để đến lúc hồ đầy nước, phải xả mới lo xử lý."

"Trách nhiệm phải rõ, thẩm quyền phải xác định ngay từ đầu,” Phó Thủ tướng nêu.

Lưu ý công tác thông tin, dự báo và truyền thông, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Khí tượng thủy văn cung cấp bản tin khoa học, chính xác, kèm khuyến cáo rõ ràng để người dân dễ hiểu và dễ thực hiện. Các thông tin phải đến tận tay ngư dân, người dân vùng xung yếu, không chỉ qua các báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng mà cả tin nhắn điện thoại, hệ thống quốc phòng, biên phòng, cảnh sát biển...

Các doanh nghiệp viễn thông, quân đội như Viettel, VNPT phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kể cả trong tình huống mất điện diện rộng.

Đối với các vùng núi dễ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét, Phó Thủ tướng yêu cầu các quân khu phối hợp địa phương kiểm tra thực địa, dự trữ lương thực, thuốc men, nước uống, phương tiện cứu hộ để người dân không bị cô lập khi xảy ra thiên tai.

Về trách nhiệm điều hành, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có trách nhiệm điều phối liên tỉnh, liên ngành; địa phương là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện. Quân đội, Công an, các lực lượng tại chỗ phải nắm chắc địa bàn, được trang bị đầy đủ, sẵn sàng.

“Trách nhiệm phải rõ ràng: rõ người, rõ việc, rõ phương án, rõ trang thiết bị. Phải quyết liệt, khẩn trương, không để bị động, bất ngờ,” Phó Thủ tướng nói và yêu cầu thành lập các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10 tại các địa phương trọng điểm.

Hỗ trợ nhân dân gặt lúa trong ngày 27-28/9

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết dự báo, từ 17 giờ ngày 28/9, gió mạnh cấp 6 sẽ ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, vì vậy các địa phương phải cấm biển ngay từ trưa 27/9. Một số nơi như Thanh Hóa đã chủ động cấm biển từ 6 giờ sáng 27/9.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.970 phương tiện/286.677 lao động, trong đó có 143 phương tiện/1.335 lao động hoạt động tại khu vực giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển an toàn, chủ yếu về phía Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh trên đất liền, yêu cầu cấp bách là phải di dân khỏi vùng nguy hiểm và hoàn thành trước 17 giờ ngày 28/9, tránh tình trạng bà con di dời muộn khi bão đã vào; cần bảo đảm nhu yếu phẩm tại chỗ do nguy cơ chia cắt.

Các địa phương cũng phải tập trung gia cố đê điều xung yếu: Hưng Yên (đê kè Đồ Minh), Ninh Bình (đê Cồn Tròn, Hải Thạnh, Tịnh Long), Thanh Hóa (đê Quảng Nam, đê biển Hải Bình), Nghệ An (Huỳnh Thọ, Long Thuận), Hà Tĩnh (Hội Thống, Cẩm Nhượng, Nghèn), Quảng Trị (đê Vĩnh Thái).Về hồ chứa, lưu vực sông Mã còn dung tích cắt lũ, nhưng lưu vực sông Cả (Nghệ An, Hà Tĩnh) hầu hết hồ thủy điện đã đầy nước. Một số hồ như Bản Vẽ, Khe Bố, Hố Hô phải xả ngay để giảm nguy cơ “lũ chồng lũ.”

Hồ Ngàn Trươi còn khả năng cắt lũ cho Bắc Hà Tĩnh. Lưu vực sông Hương hiện ổn định.Đối với sản xuất, vùng ảnh hưởng còn khoảng 45.000 ha lúa có thể thu hoạch khẩn cấp, tập trung tại Thanh Hóa (35.000 ha) và Nghệ An (10.000ha). Lực lượng vũ trang được đề nghị hỗ trợ bà con gặt trong ngày 27, 28/9.

Bão số 10 được dự báo có thể gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất tại miền núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đồng thời mưa lớn cả từ phía Lào. Các địa phương phải chuẩn bị phương châm “4 tại chỗ,” lương thực, thực phẩm và phương án ứng phó.

Sơ tán người dân kịp thời

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ đạo tới toàn quân, đặc biệt là Quân khu: 3, 4, 5 - đây là những địa bàn chịu tác động trực tiếp. Lực lượng trực sẵn sàng hiện có 240.580 cán bộ, chiến sỹ cùng hơn 4.000 phương tiện.

Các quân khu đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp địa phương kiểm tra, bổ sung phương án, chủ động giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán khỏi vùng lũ, sạt lở. Các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18 chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên biển và đường không.

Lực lượng thông tin viễn thông, đặc biệt là Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã rà soát toàn bộ hệ thống, bảo đảm chỉ huy thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Bộ Quốc phòng sẽ bố trí lực lượng tại tại các khu vực trọng điểm, đề phòng tình huống mất liên lạc, đồng thời phối hợp với các địa phương khảo sát khu vực nguy cơ, sẵn sàng điều động lực lượng từ Trung ương hoặc tại chỗ theo yêu cầu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng công tác dự báo phải kết hợp khoa học và kinh nghiệm, trong đó cần chú ý ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão để đưa ra các quyết định điều hành xả lũ hồ chứa, sơ tán người dân kịp thời, đúng thời điểm, tránh tình huống bị động.

Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng, phối hợp với địa phương và lực lượng tại chỗ, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tránh tâm lý chủ quan sau bão số 9.

Bão số 10 dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng 27/9, bão số 10 đang trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như: Gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết so với bão số 9 trước đó, bão số 10 không chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ mặt biển hiện ở mức cao (29 độ C), hoàn lưu rộng và mạnh, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh, bổ sung ẩm dồi dào. Vì vậy, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm nhiều trước khi đổ bộ.

Dự kiến, khi áp sát vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200km (rạng sáng 28/9), bão số 10 có khả năng đạt cường độ mạnh nhất, cấp 13-14, giật cấp 15-16; vào đến bờ vẫn còn cấp 11-12, ven biển cấp 12-13.

Dự báo từ chiều 28/9, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, trọng tâm từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, tăng dần lên cấp 12 khi bão đổ bộ vào đêm 28/9 đến rạng sáng 29/9. Trên biển, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 12-13 từ sáng sớm 28/9, sóng cao 5-7m.

Đáng chú ý, bão số 10 có thể trùng thời điểm triều cường (4-8 giờ sáng), khiến nước dâng do bão ở vùng từ Bình Định đến Hà Tĩnh đạt 1-2m, riêng Thanh Hóa-Nghệ An cao hơn. Kết hợp triều cường và sóng lớn, nguy cơ bão số 10 uy hiếp đê kè, vùng nuôi trồng thủy sản ven biển là rất lớn.

Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28-30/9, lượng mưa phổ biến 100-300 mm; riêng Thanh Hóa, Hà Tĩnh khoảng 400 mm, cục bộ 600mm; nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Sau khi vào bờ, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn tại Lào, nước lũ có thể dồn về khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh./.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 10 ở mức cao nhất Để bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.