Bộ Xây dựng chủ động phương án ứng phó bão số 10

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công điện 66/CĐ-BXD về việc tập trung chủ động ứng phó với bão số 10, nhằm triển khai Công điện số 05/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 26/9/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về chủ động ứng phó với bão số 10, đồng thời để chủ động ứng phó mưa, bão bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Công điện yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với các Sở Xây dựng và các lực lượng chức năng của địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở; kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông; cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà…) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ, kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm trong khu vực chịu ảnh hưởng.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; các đoạn đường đèo dốc, khu vực hay xảy ra lũ quét, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước… sẵn sàng, chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, có kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải và đường thủy nắm chắc số lượng tàu, thuyền, phương tiện vận tải thủy đang neo đậu tại vùng neo đậu, các cửa sông, cửa biển, vùng nước quanh các đảo, luồng lạch trong khu vực chịu ảnh hưởng và hướng dẫn tàu, thuyền vào khu neo đậu an toàn; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương để có biện pháp ứng phó phù hợp, kiên quyết yêu cầu các tàu, thuyền vận tải di chuyển về nơi tránh trú an toàn hoặc chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hướng di chuyển của bão số 10 lúc 7 giờ ngày 27/9. (Nguồn: TTXVN phát)

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Song song, đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các Hãng hàng không, Công ty Bay dịch vụ hàng không theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết trong khu vực bị ảnh hưởng của bão, để điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố.

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn có liên quan triển khai ngay công tác ứng phó với bão số 10, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình; phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo hệ thống đài thông tin duyên hải tăng cường thời lượng phát sóng thông báo, cảnh báo thông tin về hướng di chuyển của bão số 10; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền di chuyển không đi vào hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Sở Xây dựng các tỉnh trong khu vực ảnh hưởng của bão số 10 chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực, các lực lượng chức năng của địa phương trong việc khắc phục sự cố do bão, mưa, lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt; trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất trên các tuyến đường được giao quản lý, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt.

Các Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ ngập úng, gây ách tắc giao thông để có phương án thoát nước nhanh, hạn chế ách tắc giao thông. Bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị máy móc ứng trực đảm bảo tiêu thoát nước sớm, chống ngập úng tại các điểm ngập úng trong đô thị. Chú ý đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong công tác khắc phục ngập, úng, thoát nước.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị quản lý cây xanh trong khu vực đô thị thực hiện kiểm tra và có phương án cắt, tỉa đối với các cây xanh có nguy cơ gãy, đổ gây mất an toàn giao thông và an toàn công trình xây dựng trong đô thị. Chuẩn bị nhân lực, máy móc, trang thiết bị sẵn sàng thu dọn, xử lý đối với cây gãy, đổ để đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất./.

