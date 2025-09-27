Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai các phương án ứng phó bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai nhiều giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã kiểm tra trực tiếp việc chuẩn bị phòng, chống và ứng phó với bão số 10 tại các cơ quan, đơn vị trong công tác chằng chống doanh trại, kho tàng, vũ khí trang bị, cắt tỉa cây xanh, khơi thông cống rãnh, tháo dỡ pano, biển bảng để bảo đảm an toàn.

Lực lượng cơ động duy trì quân số, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, theo dõi sát diễn biến bão và kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức trực chỉ huy, trực thông tin, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang bị để bảo đảm an toàn trong phòng, chống và khắc phục hậu quả bão.

Các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão; chằng buộc, gia cố dây để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền; hệ thống doanh trại, kho tàng, vũ khí, trang bị được chằng chống ổn định, chắc chắn, các tổ cơ động đảm bảo quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thống suốt; chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão; tiếp tục quán triệt tốt các công điện, chỉ đạo của cấp trên; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án; cấp bổ sung đủ cơ số trang bị, vật tư phòng, chống bão, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra và bảo đảm an toàn mọi mặt.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, sẵn sàng cơ động giúp nhân dân ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cơn bão gây ra đối với người dân.

Đối với các xuồng đang neo đậu tại các khu vực tránh trú, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn yêu cầu chỉ huy Hải đoàn 21, Hải đội 202 chỉ đạo các xuồng chuẩn bị tốt kế hoạch phòng chống bão, bảo đảm an toàn./.

Bão số 10 tốc độ nhanh, ảnh hưởng rộng, gây mưa lớn trên đất liền từ chiều nay, 27/9 Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn.