Bão số 10 càng vào gần bờ càng có xu hướng mạnh thêm

Báo số 10 được các chuyên gia khí tượng thủy văn đánh giá là bão mạnh, di chuyển nhanh và gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai.

Theo dự báo, hoàn lưu trước bão gây mưa từ xa, quá trình di chuyển vào đất liền ít bị suy yếu. Để tìm hiểu diễn biến, tác động cũng như những vấn đề cần lưu ý đối với bão số 10, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tương thủy văn Quốc gia.

-Bão số 10 có điểm khác biệt như thế nào về cường độ và mức độ nguy hiểm so với những cơn bão gần đây đổ bộ vào Biển Đông, thưa ông?

Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm: Bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ thông thường của các cơn bão trên Biển Đông), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Hoàn lưu bão rộng, vành mây phía Tây của bão gây mưa sớm. Dù ở trên biển, cường độ cực đại của bão không mạnh như bão số 9 nhưng do không bị suy yếu nhiều nên tác động đến đất liền nước ta sẽ mạnh hơn nhiều so với bão số 9.

-Khu vực nào sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, thưa ông?

Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm: Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh.

Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).Đối với khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng ngày 28/9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ nay đến 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

-Những yếu tố bất thường nào về quỹ đạo, tốc độ di chuyển, cũng như khả năng tăng cường độ của bão số 10 mà chính quyền và người dân cần đặc biệt lưu ý và ông có khuyến nghị gì đến chính quyền và người dân trong việc ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền?

Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm: Bão đi nhanh, hoàn lưu trước bão gây mưa từ xa, quá trình di chuyển vào đất liền ít bị suy yếu. Mưa lớn xảy ra trước, ngay từ chiều tối 27/9. Mưa dịch dần từ Quảng Ngãi ra Bắc Bộ.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, gió bão sẽ mạnh dần lên trên khu vực Quảng Trị - Thanh Hóa.

Trước diễn biến của bão như đã phân tích ở trên thì chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão tăng cường tuyên truyền và chủ động triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh khi có bão, áp thấp nhiệt đới.

Chính quyền địa phương luôn cảnh giác, theo dõi sát các dự báo, cảnh báo về hoạt động của các cơn bão trên khu vực Biển Đông.

Người dân cần thường xuyên theo dõi các thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ: nchmf.gov.vn, cũng như qua các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Đồng thời, nên cập nhật thông tin mới nhất qua các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống để chủ động ứng phó.

Người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của chính quyền địa phương về các biện pháp phòng chống bão, kế hoạch di dân, cấm biển.

-Trân trọng cảm ơn Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm!

