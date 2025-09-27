Ứng phó bão số 10: Quảng Ninh dừng cấp phép tàu ra khơi

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngày 27/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban Nhân dân các địa phương ven biển, Ủy ban Nhân dân các Đặc khu tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi; tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian tạm ngừng từ 18 giờ, ngày 27/9. Có thể xem xét, cho phép các phương tiện đang ở ngoài khơi di chuyển về nơi neo đậu, tránh trú nhưng phải hoàn thành công việc này trước 21 giờ cùng ngày. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 10.

Toàn bộ 109 tàu khách, 370 tàu du lịch cùng tàu cá trên biển đã được thông báo, sẵn sàng trở về bờ khi có lệnh. Hiện, không còn khách lưu trú tại các điểm du lịch đảo.

Chủ và lao động tại 7.929 cơ sở nuôi trồng thủy sản (trong đó có 800 cơ sở trên biển) đã được cảnh báo để chủ động phòng tránh.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã kích hoạt phương án ứng phó từ tối 26/9. Bộ đội Biên phòng khu vực Đặc khu Cô Tô bắn 12 phát pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và sẽ tiếp tục cho đến khi có thông tin cuối cùng về bão.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành Công văn số 3507/UBND-TC, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu được giao trách nhiệm phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình hạ tầng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ.”

Đối với vùng núi, chính quyền cơ sở phải theo dõi chặt chẽ mưa lớn, cảnh báo kịp thời đến từng hộ dân, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá, mái taluy, sườn đồi... để chủ động sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến bão, chỉ đạo các địa phương ứng phó phù hợp; hướng dẫn đơn vị quản lý hồ chứa giám sát mực nước, chủ động phương án điều tiết an toàn khi mưa kéo dài.

Sở Xây dựng chỉ đạo Cảng vụ đường thủy nội địa rà soát số lượng tàu du lịch, tàu khách tuyến đảo; thông tin đến chủ tàu về diễn biến bão, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý sự cố giao thông khi có sạt lở, ngập úng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn để triển khai ứng cứu khi có tình huống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 di chuyển nhanh gần gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển./.

Bão số 10 dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên, di chuyển rất nhanh Bão số 10 tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng.