Ứng phó bão số 10: Đà Nẵng dự kiến di dời hơn 210 nghìn dân đến nơi an toàn

Chiều 27/9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến với 93 phường, xã trên địa bàn thành phố để triển khai công tác ứng phó với bão số 10 (BUALOI).

Thành phố dự kiến di dời hơn 210.000 dân; trong đó, xen ghép là hơn 92.000 người, sơ tán tập trung gần 118.000 người ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn như: trường học, các nhà thờ; chùa; nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; các công trình kiên cố tập trung tại địa phương…

Theo nhận định, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Đến thời điển này Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ động kêu gọi tàu thuyền về nơi an toàn. Chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt tàu cá xa bờ. Thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã bắn pháo hiệu thông báo bão và tổ chức cấm biển cho đến khi bão tan. Hiện nay đang tiếp tục theo dõi, liên lạc với chủ các phương tiện kêu gọi tránh trú bão.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đã chuẩn bị 8 tàu, 14 xuồng, 30 phương tiện ô tô vận tải ứng phó bão số 10.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình thời tiết, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai ứng phó với thiên tai; thường xuyên chuyển thông tin về thiên tai qua các nhóm Zalo, đăng tải thông tin thiên tai trên trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Đà Nẵng.

Một số xã dự kiến phải sơ tán nhiều (hơn 6.000 người) như phường Hội An Đông; xã Xuân Phú; xã Quế Sơn Trung; xã Quế Sơn; xã Nông Sơn; xã Sơn Viên; xã Thạnh Bình; xã Tây Giang….

Tại cuộc họp lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo tình hình phòng chống bão số 10 với phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, rạng sáng 28/9 sẽ áp sáp thành phố, sau đó đi theo hướng Tây Tây Bắc. Chiều tối nay, dự kiến thành phố sẽ có mưa, rạng sáng 28/9 sẽ có gió và mưa lớn.

Vì vậy, đề nghị Bộ đội Biên phòng tiếp tục liên hệ tàu thuyền trên biển kêu gọi tránh trú bão về nơi an toàn, nhất là 4 tàu đang nằm trọng diện nguy hiểm.

Các địa phương như: Hải Vân, Liên Chiểu, Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến, Tiên Phước, Thăng Phú... nguy cơ ngập úng, sạt lở, do đó đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động phương án di dân về nơi an toàn, chậm nhất phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 27/9.

Đối với các phường đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Sở Xây dựng ứng trực các trạm bơm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường nhắc nhở người dân chủ động tháo gỡ các vật cản tại các hố ga để xử lý ngập úng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, xã phải chủ động cho học sinh nghỉ học vào thứ 2 (ngày 29/9). Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương liên tục cập nhật đưa tin cảnh báo, hỗ trợ các địa bàn khi xảy ra tình huống.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng vũ trang chủ động phối hợp và hỗ trợ cho các địa phương khi có tình huống.

Các địa phương nỗ lực tối đa để ứng phó với cơn bão, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Cũng trong chiều 27/9, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các ngành chức năng có liên quan đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 (BUALOI) tại các địa phương trên địa bàn.

Tại Khu neo đậu tàu thuyền xã Cửa Tùng, toàn xã hiện có khoảng 270 hộ dân với 735 nhân khẩu thuộc 6 thôn nằm trong diện phải di dời tránh bão. Hiện các hộ dân, chủ tàu thuyền trên địa bàn đã và đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 như neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, chuẩn bị lương trực, thực phẩm...

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương phải thường xuyên cập nhật thông tin về bão số 10 để phổ biến kịp thời đến người dân. Các lực lượng vũ trang, Công an, Quân đội cần chuẩn bị phương án hỗ trợ địa phương di dời các hộ dân ở vùng xung yếu đến nơi an toàn ngay trong tối nay nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân.

Tập trung chuẩn bị các phương án hậu cần về điện, nước, xăng dầu, phương tiện liên lạc... Kiên quyết kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm...

Kiểm tra tại khu vực hồ chứa nước Ái Tử (xã Ái Tử), hiện mức nước hồ đạt khoảng 80% dung tích, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan xây dựng, rà soát, cập nhật phương án, tình huống khẩn cấp với các công trình và vùng hạ du vùng hồ, đập; phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè...

Tại xã Hiếu Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thu hoạch diện tích sản xuất nông nghiệp. Hiện, toàn xã đã thu hoạch khoảng 98% diện tích lúa vụ Hè Thu, còn hơn 20 ha lúa chín nhưng chưa kịp gặt, đang ngập trong nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang trên địa bàn huy động nhân lực và phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân gặt diện tích lúa còn lại trước khi bão đổ bộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân...

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, hiện mực nước trên các sông đang dao động từ dưới báo động 1 đến dưới báo động 2. Cảnh báo từ đêm 27/9 đến 30/9, trên các sông trong tỉnh xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ các sông có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 8.577 phương tiện với 23.232 lao động. Đến thời điểm 15 giờ ngày 27/9, tất cả tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm đã vào nơi tránh trú an toàn; hiện còn 3 phương tiện với 28 lao động đang hoạt động trên biển.

Vụ Hè Thu 2025 toàn tỉnh gieo cấy trên 38.755,5 ha, hiện đã thu hoạch trên 37.500 ha, đạt trên 96,98% diện tích gieo cấy; diện tích lúa còn lại chưa thu hoạch đến 17 giờ ngày 27/9 là 1.169 ha..../.

