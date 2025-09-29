Xã hội

Xuyên đêm tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trên hai tàu cá bị chìm tại Quảng Trị

Thời điểm gặp nạn, trên hai tàu cá có 13 người, trong đó 4 người đã bơi vào bờ an toàn, 9 thuyền viên vẫn đang mất tích.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong chủ trì họp Ban chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên mất tích. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Lúc 12 giờ đêm ngày 29/9 tại bờ Bắc sông Gianh tại Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (Quảng Trị), khi bão giảm cấp, các thuyền viên các thuyền viên, thợ kỹ thuật trên hai tàu cá mang biển kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) lên trên tàu kiểm tra, cho nổ máy thử thì gặp gió lốc mạnh, nước chảy xiết khiến tàu bị đứt neo và trôi tự do.

Thời điểm gặp nạn, trên hai tàu có 13 người, trong đó 4 người đã bơi vào bờ an toàn, 9 thuyền viên vẫn đang mất tích.

Hiện tại, hai tàu trên đã chìm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tàu cá #bão số 10 Quảng Trị
