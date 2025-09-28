Xã hội

Vụ hai tàu cá bị nạn khi vào bờ trú bão: 8 thuyền viên đã vào bờ an toàn

Lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 thuyền viên còn lại trong vụ 2 tàu cá gặp nạn khi vào tránh trú bão số 10 ở lạch Cửa Việt (Quảng Trị).

Công tác phối hợp ứng cứu đang được cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện hết sức khẩn trương, tích cực. (Ảnh: TTXVN phát)
Công tác phối hợp ứng cứu đang được cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện hết sức khẩn trương, tích cực. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 28/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay liên quan đến 2 tàu cá cùng 11 thuyền viên (ở Thành phố Hồ Chí Minh) gặp nạn khi vào tránh trú bão số 10 ở lạch Cửa Việt (Quảng Trị), đến 9 giờ cùng ngày, có 8 thuyền viên đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đưa về Sở Chỉ huy phía Nam hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 thuyền viên còn lại.

Trước đó, lúc 5 giờ 45 phút ngày 28/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) nhận được tin báo của chị Tất Thị Hải Linh (sinh năm 1995, trú xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) và đề nghị hỗ trợ, ứng cứu 2 tàu cá có số hiệu: BV 4670-TS, do ông Phạm Tấn Hựu làm thuyền trưởng và BV 0042-TS, do ông Trần Minh Vương làm thuyền trưởng bất ngờ gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt).

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Đồn Biên phòng Triệu Vân điều động 50 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền và nhân dân tiếp cận, ứng cứu.

Thông tin ban đầu cho thấy, có một tàu bị chìm, tàu còn lại chết máy và bị vỡ mạn.

Trong số 11 thuyền viên trên hai tàu gặp nạn, có một thuyền viên tự bơi vào bờ. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị huy động một ghe thuyền tiếp cận hiện trường các tàu gặp nạn và cứu thêm 7 thuyền viên khác đưa vào bờ an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, đến 9 giờ ngày 28/9, có 8/11 thuyền viên của hai tàu gặp nạn đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh đưa về Sở Chỉ huy phía Nam hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe. Hiện còn 3 thuyền viên mất tích.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng chính quyền, nhân dân tiếp tục tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên sông và dọc bờ biển./.

