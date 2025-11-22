Cà Mau: Kịp thời cứu nạn 13 ngư dân tàu cá bị chìm trên biển

Sáng 22/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị và ngư dân đã kịp thời cứu 13 ngư dân tàu cá bị chìm trên biển.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 5 phút ngày 21/11/2025, Đồn Biên phòng Rạch Gốc tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Như Phương (sinh năm 1991, ngụ ấp Rạch Gốc A, xã Phan Ngọc Hiển) về việc có 1 tàu cá bị chìm.

Đó là tàu cá CM 98939 TS, do ông Ngô Văn Nghiệp, sinh năm 1990 làm chủ và ông Lưu Văn Thắng, sinh năm 1984 làm thuyền trưởng (cùng ngụ xã Phan Ngọc Hiển, Cà Mau). Trên tàu có 13 thuyền viên hành nghề đáy khơi.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ cùng ngày 21/11, khi tàu cá đang chạy vào đất liền cách cửa biển Rạch Gốc (xã Phan Ngọc Hiển, Cà Mau) khoảng 15 hải lý về hướng Đông Nam thì sóng to gió lớn đã đánh chìm tàu cá. Toàn bộ 13 thuyền viên rơi xuống biển và trôi dạt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã phát thông báo khẩn qua hệ thống thông tin liên lạc cho các phương tiện hoạt động gần khu vực trên đề nghị hỗ trợ, tìm kiếm được 6 thuyền viên; đồng thời Đồn Biên phòng huy động 4 tàu cá số hiệu CM 98988 TS, CM 98907 TS, CM 98994 TS, và CM 99984 TS cùng 3 cán bộ, chiến sỹ cơ động ra biển tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày 21/11, tổ công tác đã cứu nạn được 7 thuyền viên còn lại và đưa vào bờ an toàn.

Sức khỏe và tinh thần các thuyền viên hiện ổn định. Ước tính thiệt hại tàu cá bị chìm khoảng gần 1 tỷ đồng./.

