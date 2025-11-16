Cứu 5 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Đặc khu Côn Đảo

Ngày 16/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải đội 33 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3) tiếp nhận 5 ngư dân trên tàu cá LA 99034 TS do ông Võ Hồng Châu (sinh năm 1978, trú tại phường Sơn Quy, Đồng Tháp) bị chìm trên vùng biển Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, rạng sáng 16/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin tàu cá LA 99034 TS đang hoạt động tại vị trí cách vịnh Bến Đầm (Đặc khu Côn Đảo) khoảng 6 hải lý thì bị phá nước dẫn tới chìm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lúc 3 giờ 13 phút ngày 16/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Côn Đảo khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn kịp thời cứu ngư dân đang bị nạn trên biển.

Qua theo dõi, rà soát trên hệ thống giám sát hành trình, đơn vị đã yêu cầu 2 phương tiện hoạt động gần khu vực tàu cá LA 99034 TS bị nạn là tàu cá BV 95738 TS do ông Trương Văn Giảo (sinh năm 1984, trú tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh) làm thuyền trưởng và tàu cá TG 92308 TS do ông Nguyễn Thành Phước (sinh năm 1985, trú tại phường Sơn Quy, Đồng Tháp) làm thuyền trưởng, khẩn trương tiếp cận hiện trường để kịp thời cứu nạn.

Nhận được yêu cầu cứu nạn, tàu cá BV 95738 TS đã nhanh chóng tiếp cận cứu vớt được 4 ngư dân và tàu cá TG 92308 TS cứu vớt được thuyền trưởng Châu.

Sau khi hoàn thành cứu nạn, lúc 5 giờ cùng ngày, 5 ngư dân được đưa lên tàu cá TG 92308 TS để đưa về Côn Đảo bàn giao cho cơ quan chức năng.

Hiện Đồn Biên phòng Côn Đảo đã bố trí nơi ăn, nghỉ cho các ngư dân tại đơn vị và làm việc với các thành viên trên tàu cá LA 99034 TS để xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Tàu cá LA 99034 TS hành nghề lưới kéo đơn, xuất bến tại Cảng Định An, tỉnh Vĩnh Long vào ngày 14/8./.

