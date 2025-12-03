Huế đề xuất hỗ trợ xây dựng các công trình thích ứng với thiên tai bất thường

Sau khi bị thiệt hại rất nặng do ảnh hưởng của các cơn bão và lũ lịch sử vào tháng 10 và 11/2025, thành phố Huế đã đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình mang tính chiến lược, lâu dài để thích ứng với tình hình thiên tai bất thường, do biến đổi khí hậu.

Cụ thể, đầu tư đê chắn sóng phía Bắc cảng Chân Mây giai đoạn 3 với kinh phí 900 tỷ đồng. Trước đó, từ năm 2018-2020 thành phố đã thực hiện Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 1 với tổng kinh phí hơn 700 tỷ đồng, chiều dài 450m, thân đê bằng đá phủ bêtông đảm bảo thời gian khai thác tại các bến số 1, 2 và 3 đạt trên 97% trong năm, đồng thời nâng cao mức độ an toàn trong khai thác cảng.

Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 khởi công tháng 10/2022, có tổng mức đầu tư gần 760 tỷ đồng, có chiều dài 300m.

Công trình bảo vệ và tạo điều kiện khai thác hiệu quả cho các bến cảng số 4, 5, 6 đang và sắp được đầu tư; đồng thời, nâng cao năng lực vận chuyển hàng container qua cảng Chân Mây.

Cảng nước sâu Chân Mây giữ vai trò quan trọng trong hệ thống cảng biển khu vực miền Trung. Tuy nhiên, khu vực này thường xuyên chịu tác động từ sóng lớn, bão và dòng hải lưu mạnh.

Do đó, hệ thống đê chắn sóng đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ cầu cảng, kho bãi hạn chế xói lở và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào.

Cùng với đó, thành phố Huế cũng đã đề xuất Trung ương hỗ trợ xây dựng hệ thống các kênh thoát lũ lớn từ phía Tây ra vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai và đê, kè bảo vệ bờ biển với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng.

Huế có địa hình dốc từ Tây sang Đông, với cấu trúc núi cao phía Tây giảm dần xuống đồi thấp, đồng bằng, đầm phá và biển ở phía Đông. Các sông lớn của thành phố Huế cũng chảy theo hướng Tây-Đông và có độ dốc lớn.

Hàng năm thành phố Huế thường có lũ lụt ở vùng đồng bằng, khi xảy mưa lớn dài ở thượng nguồn các sông ở phía Tây. Do đó, xây dựng hệ thống các kênh thoát lũ lớn từ phía Tây ra vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai giúp giảm ngập lụt là rất quan trọng với thành phố Huế.

Bờ biển của thành phố Huế dài 120km; trong đó, có nhiều đoạn thường xuyên bị xói lở, xâm thực; nhất là trong mùa mưa bão. Do ảnh hưởng liên tiếp các cơn bão, lũ lụt từ tháng 9-11/2025, đã làm bờ biển thành phố Huế sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn.

Cụ thể, bờ biển qua Tổ dân phố Hòa Duân, phường Thuận An bị sạt lở rất nặng với chiều dài 1 km, biển xâm thực sâu vào đất liền từ 50-70m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới.

Bờ biển qua xã Vinh Lộc bị xâm thực dài 2km, sâu vào đất liền từ 10-30m, ảnh hưởng đường Tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu.

Ngoài ra, dọc bờ biển của thành phố Huế còn có nhiều đoạn bị xâm thực với tổng chiều dài sạt lở khoảng 5,5km. Để phòng chống xói lở, xâm thực bờ biển, thành phố Huế cần hàng trăm tỷ đồng để xây dựng đê, kè./.

