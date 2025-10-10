Tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ

Trước tình trạng nước lũ sông Thương dâng cao sát đáy cầu đường sắt sông Thương (tỉnh Bắc Ninh), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã điều một tàu hàng nặng 300 tấn để giữ cầu đường sắt này nhằm đối phó với cơn lũ lịch sử.

Lãnh đạo VNR cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo), những ngày qua, mực nước sông Thương dâng nhanh và cao. Đến chiều ngày 10/10, mực nước cách đáy dầm 0,65m, đã đe dọa đến kết cấu hạ tầng đường sắt.

Nhận thấy mực nước liên tục dâng cao, VNR đã nhanh chóng lên phương án điều động bố trí 6 toa chở xỉ quặng về chất tải lên cầu đường sắt sông Thương để gia tăng tải trọng cho cầu đường sắt này, nhằm chống lại sức nước khi có khả năng dâng cao cuốn trôi cầu, nhất là việc khả năng bị cây, gỗ, các phương tiện đường thủy bị trôi, va... sẽ gia tăng áp lực lên cầu.

Theo báo cáo của VNR, tại cầu đường sắt sông Thương (Km48+738) tuyến Hà Nội-Đồng Đăng, mực nước cách đáy dầm lúc 5h30 sáng nay là 1m. Đến thời điểm 7h30, mực nước giữ nguyên (năm 2024 khi phong tỏa đường sắt mực nước cách đáy dầm 0,85m). VNR đã phong tỏa đường sắt tại cầu sông Thương vào lúc 8h10 ngày 8/10, lúc mực nước cách đáy dầm 0,95m.

Bên cạnh đó, VNR đã thông báo và phối hợp với địa phương cấm các phương tiện giao thông đường bộ (xe máy và xe thô sơ đi 2 bên cánh gà) lúc 8h30./.

