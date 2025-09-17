Xã hội

Giao thông

Các vị trí xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã được xử lý xong

Các vị trí xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã được xử lý xong, hoàn toàn không ảnh hưởng đến mặt đường hay chất lượng tổng thể của dự án.

Việt Hùng
Nhà thầu khắc phục một vị trí taluy bị xói lở do mưa lớn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhà thầu khắc phục một vị trí taluy bị xói lở do mưa lớn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên quan đến việc Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý sự cố xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, đồng thời báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 25/9, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (địa phận thành phố Phan Thiết cũ) mưa lớn liên tục và kéo dài dẫn đến tình trạng một số đoạn taluy bị xói lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn giao thông vào ngày 13/9 tại một số vị trí như: Km213+750(phải tuyến), Km213+850 (phải tuyến) và một số vị trí khác trên tuyến.

“Khu Quản lý đường bộ IV đã chủ động chỉ đạo các đơn vị bảo trì kiểm tra, rà soát các vị trí bị xói lở trên tuyến cao tốc thuộc phạm vi, đồng thời phối hợp cùng Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo giao thông tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông trong ngày 13/9 bằng các giải pháp tạm thời gồm: sử dụng bảo tải đất đắp tạm các vị trí xói lở, đổ bêtông tại các vị trí xói lở,” lãnh đạo Cục Đường bộ cho hay.

Ông Phạm Quốc Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 thông tin, các vị trí xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã được xử lý xong.

“Xói lở chỉ xuất hiện ở mái taluy, hoàn toàn không ảnh hưởng đến mặt đường hay chất lượng tổng thể của dự án. Nếu chất lượng kém, đã xảy ra sụt lún hoặc nứt gãy mặt đường,” ông Huy khẳng định.

Tiết lộ cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đưa vào khai thác gần ba năm, hiện vẫn trong thời gian bảo hành, ông Huy cho biết Ban Quản lý dự án 7 đang làm thủ tục bàn giao công trình cho Cục Đường bộ Việt Nam và kết thúc giai đoạn bảo hành.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết dài hơn 100km, thông xe từ tháng 5/2023, là một đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90km/h, sẽ được mở rộng lên 6 làn, tốc độ thiết kế 120 km/h.

Tuyến cao tốc này là trục giao thông quan trọng kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh./.

(Vietnam+)
#cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết #xói lở #sụt lún #bảo hành công trình #thủ tướng Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

Cao tốc Bắc-Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngành đường sắt giảm giá 10% vé tàu cho tân sinh viên

Ngành đường sắt giảm giá 10% vé tàu cho tân sinh viên

Đối với mỗi sinh viên nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu cho 1 vé lượt đi và 1 vé cho thân nhân.

Hội nghị “Kết nối doanh nghiệp sản xuất, logistics Việt Nam - Campuchia” trở thành diễn đàn bàn thảo nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Hội nghị mở lối cho hợp tác sản xuất và logistics Việt Nam-Campuchia bứt phá

Hạ tầng logistics và thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia hiện vẫn là “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ. Tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, hệ thống kho bãi, trung tâm logistics chưa đồng bộ và thiếu kết nối đa phương thức là những rào cản lớn đối với việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Khu vực xây dựng của 2 tòa chung cư. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Cần giải quyết sớm việc cầu Hòa Xuân ách tắc

Khu vực hai đầu cầu Hòa Xuân nhiều năm nay bị ách tắc giao thông nghiêm trọng. Trước tình trạng trên, thành phố đã phải quyết định chi hơn 1.000 tỉ đồng để làm dự án mở rộng cầu và nút giao.