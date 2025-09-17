Liên quan đến việc Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý sự cố xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, đồng thời báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 25/9, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (địa phận thành phố Phan Thiết cũ) mưa lớn liên tục và kéo dài dẫn đến tình trạng một số đoạn taluy bị xói lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn giao thông vào ngày 13/9 tại một số vị trí như: Km213+750(phải tuyến), Km213+850 (phải tuyến) và một số vị trí khác trên tuyến.

“Khu Quản lý đường bộ IV đã chủ động chỉ đạo các đơn vị bảo trì kiểm tra, rà soát các vị trí bị xói lở trên tuyến cao tốc thuộc phạm vi, đồng thời phối hợp cùng Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo giao thông tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông trong ngày 13/9 bằng các giải pháp tạm thời gồm: sử dụng bảo tải đất đắp tạm các vị trí xói lở, đổ bêtông tại các vị trí xói lở,” lãnh đạo Cục Đường bộ cho hay.

Ông Phạm Quốc Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 thông tin, các vị trí xói lở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã được xử lý xong.

“Xói lở chỉ xuất hiện ở mái taluy, hoàn toàn không ảnh hưởng đến mặt đường hay chất lượng tổng thể của dự án. Nếu chất lượng kém, đã xảy ra sụt lún hoặc nứt gãy mặt đường,” ông Huy khẳng định.

Tiết lộ cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đưa vào khai thác gần ba năm, hiện vẫn trong thời gian bảo hành, ông Huy cho biết Ban Quản lý dự án 7 đang làm thủ tục bàn giao công trình cho Cục Đường bộ Việt Nam và kết thúc giai đoạn bảo hành.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết dài hơn 100km, thông xe từ tháng 5/2023, là một đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90km/h, sẽ được mở rộng lên 6 làn, tốc độ thiết kế 120 km/h.

Tuyến cao tốc này là trục giao thông quan trọng kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh./.

