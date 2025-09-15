Lâm Đồng: Xử lý vướng mắc liên quan đến đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị xử lý tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7, Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng tuyến chính từ ngày 19/5/2023, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Tuy nhiên, hiện dự án đang còn một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, cụ thể là bàn giao mặt bằng để thi công trạm dừng nghỉ, đường quay đầu xe của hệ thống giám sát điều hành giao thông, giải ngân vốn bố trí năm 2025.

Cụ thể, chậm bàn giao mặt bằng để thi công trạm dừng nghỉ tại Kml44+560. Đến nay mới được địa phương bàn giao một phần mặt bằng (đất công do địa phương quản lý khoảng 1,67/10,86 ha), do diện tích nhỏ lẻ và không liên tục nên không thể tổ chức thi công.

Đối với hạng mục đường quay đầu xe hệ thống giám sát điều hành giao thông: Ban Quản lý dự án 7 đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các xã Hải Ninh, Lương Sơn, Hàm Thuận Bắc đề nghị bàn giao hồ sơ thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng hạng mục đường quay đầu xe để thực hiện thu hồi đất.

Tuy nhiên, đến nay các vị trí đường quay đầu xe tại nút giao Chợ Lầu, Đại Ninh, Ma Lâm chưa được địa phương bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Về giải ngân vốn giải phóng mặt bằng, tổng vốn bố trí là 113 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay chỉ đạt gần 9 tỷ đồng. Như vậy còn khoảng 104 tỷ đồng cần phải giải ngân đến hết năm 2025, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giải ngân chung của Ban Quản lý dự án 7 và Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, dự án Vĩnh Hảo-Phan Thiết thuộc nhóm các dự án trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên phải hoàn thành toàn bộ công tác giải ngân trong năm 2025 không được phép kéo dài vốn và sau thời gian nêu trên sẽ không được tiếp tục bố trí vốn cho các năm tiếp theo.

Do đó, để đảm bảo tiến độ hoàn thành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án 7 đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu cơ chế chính sách theo quy định pháp luật để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại, đặc biệt là tranh chấp, khiếu kiện kéo dài liên quan địa điểm xây dựng trạm dừng nghỉ Kml44+560.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường vận động, thuyết phục cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi trong khu vực đồng ý bàn giao trước mặt bằng (diện tích tối thiểu khoảng 2ha liên tục/mỗi bên) trong tháng 9/2025 để nhà đầu tư sớm thi công các hạng mục, công trình thiết yếu (nhà vệ sinh, bãi đỗ xe...) phục vụ người tham gia lưu thông và phấn đấu sớm nhất bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại để triển khai.

Đối với hạng mục đường quay đầu xe của Hệ thống giám sát điều hành giao thông, đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để các xã tổ chức, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Trong khi chờ chủ trương, chính sách, đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã triển khai vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đồng thời với thu hồi đất để nhà thầu thi công đáp ứng tiến độ của dự án (hoàn thành thi công trong tháng 10/2025 để chạy thử và đưa vào khai thác trong tháng 12/2025 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng).

Ban Quản lý dự án 7 đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, có giải pháp hiệu quả để đảm bảo giải ngân toàn bộ vốn giải phóng mặt bằng được giao trong năm 2025, trường hợp không hoàn thành thì địa phương sẽ phải tự cân đối, bố trí vốn để chi trả cho các nội dung công việc chưa hoàn thành, chưa giải ngân./.

