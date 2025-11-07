Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết lại bị ngập sâu do mưa lũ, phải cấm đường

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam), do ảnh hưởng của mưa lớn từ cơn bão số 13, một số đoạn của tuyến đường cao tốc Bắc-Nam đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) hiện đang bị ngập sâu nên lực lượng chức năng buộc phải cấm đường hướng phải tuyến tại nút giao Ma Lâm và điều tiết phương tiện đi theo hướng các quốc lộ.

Cụ thể, vào lúc 17h chiều nay (ngày 7/11), cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết tiếp tục sạt lở, lấp rãnh dọc, nước tràn sát làn 2 tại Km215+550 (phải tuyến) và tại Km233+500 (phải tuyến) nước ngập hơn nửa mặt đường (làn 2).

Khu Quản lý đường bộ IV đã chỉ đạo và phối hợp đơn vị quản lý bảo trì lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, chóp nón ngăn làn 2 và phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (C08-Bộ Công an) điều tiết giao thông cho các phương tiện lưu thông làn 1 để đơn vị quản lý bảo trì hót dọn đất cát lấp rãnh dọc, nhằm khơi thông dòng chảy cho nước thoát nhanh.

Đến 17h55 tại Km233, nước tràn toàn bộ mặt đường (hướng phải tuyến), các lực lượng phối hợp tổ chức cấm đường tại nút giao Ma Lâm (Km208+600) để đảm bảo an toàn giao thông, điều tiết các phương tiện lưu thông ra Quốc lộ 28 và Quốc lộ 1.

Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, trên thượng nguồn các hồ chứa đang xả lũ nên mực nước tiếp tục dâng lên và đã ngập luôn làn 1 bên trái tuyến.

Hiện, các lực lượng phối hợp với C08 vẫn cấm đường bên phải tuyến tại nút giao Ma Lâm (Km208+600) và đến 19h35 các lực lượng phối hợp đặt biển cảnh báo, chóp nón ngăn lần 1 điều tiết các phương tiện thông làn 2 (bên trái tuyến).

Trước đó, vào lúc 9h45 sáng ngày 30/10, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết cũng bị ngập sâu và lực lượng chức năng đã tổ chức cấm đường đóng nút giao Ma Lâm (Km208+701) và nút giao Phan Thiết (Km234+617).

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết có chiều dài 100,8km, được khởi công vào tháng 9/2020, tổng mức đầu tư dự án giai đoạn phân kỳ hơn 10.853 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách. Toàn tuyến đi qua tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) và được đưa vào vận hành, khai thác tuyến chính từ ngày 19/5/2023.

Hiện, mặt đường có quy mô 4 làn xe, một số vị trí có dải dừng xe khẩn cấp, tốc độ tối đa trên cao tốc 90km/h. Công trình này đưa vào khai thác đã tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, mở rộng hoạt động kinh tế, liên kết vùng, giảm tải cho Quốc lộ 1, nâng cao năng lực vận tải và đảm bảo an toàn giao thông./.

