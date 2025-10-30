Nước rút hết, cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã được thông tuyến trở lại

Sau khi nước rút, bùn đất được dọn dẹp, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã được thông xe.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam), đến 16 giờ chiều nay (ngày 30/10), nước đã thoát hết, bùn đất được thu dọn hoàn toàn, giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết đã được thông tuyến trở lại. Các phương tiện di chuyển bình thường trên cả hai làn, bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của lực lượng quản lý đường bộ, khu vực Bình Thuận (nay tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn mưa, một số vị trí taluy dương vẫn còn hiện tượng nước thấm và chảy nhẹ xuống mặt đường.

Trước diễn biến này, Khu Quản lý đường bộ IV tiếp tục duy trì lực lượng túc trực 24/24h tại hiện trường, sẵn sàng xử lý ngay khi phát sinh tình huống bất thường.

Trước đó, vào lúc 9h45 sáng nay (ngày 30/10), sau thời gian mưa lớn kéo dài, nước tràn xuống taluy dương kéo theo đất đá xuống rãnh dọc, tràn nước qua mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết từ Km215+200-Km215+700 (phải tuyến)

Ngoài ra, lượng nước mưa nhiều gây ngập cả khu vực và từ Km233+250-Km233+500 cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, chiều sâu ngập 0,6-0,7m cả 2 chiều xe chạy.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện, Khu Quản lý đường bộ IV đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên bố trí hệ thống biển báo, chóp nón, thực hiện công tác đảm bảo giao thông, tổ chức cấm đường đóng nút giao Ma Lâm (Km208+701) và nút giao Phan Thiết (Km234+617), điều tiết phương tiện di chuyển theo hướng ra Quốc lộ 28, Quốc lộ 1./.

