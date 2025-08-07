Hải Phòng: Thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cẳng tay đứt lìa

Ngày 7/8, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cẳng tay trái đứt lìa cho một bệnh nhân nam.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, với sự tham gia phối hợp của nhiều êkíp chuyên khoa: mạch máu, chấn thương chỉnh hình, vi phẫu, tạo hình và thần kinh.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 6/8, bệnh nhân nam P.N.D (35 tuổi) địa chỉ ở Tân Lập, Dương Kinh, Hải Phòng nhập viện trong tình trạng phức tạp: vết thương vùng cánh tay trái, vai trái và vết thương thành ngực bên trái kích thước khoảng 15cm, sốc mất máu, huyết áp tụt, phải sử dụng vận mạch liều cao để duy trì tuần hoàn.

Trước nhập viện, chi thể đứt rời của bệnh nhân được người nhà cố định tạm thời bằng dây cao su.

Tại Khoa cấp cứu, sau khi tháo bỏ phương tiện cố định ban đầu, đội ngũ y bác sỹ đã đánh giá nhanh tổn thương của bệnh nhân, thực hiện băng ép cầm máu, cố định chi thể đứt rời, sử dụng giảm đau, kháng sinh dự phòng, chống uốn ván và thực hiện các xét nghiệm cấp cứu.

Đánh giá ban đầu, bệnh nhân đa chấn thương, đứt hoàn toàn cả hai xương cẳng tay trái, tổn thương mạch máu (động mạch và tĩnh mạch) tại hai vị trí. Các vết thương có nguy cơ đe dọa tính mạng, tiên lượng nặng.

Ca mổ bước đầu được chia thành hai kíp mổ, kíp phụ trách làm sạch chi thể đứt rời (cẳng tay trái), và kíp phụ trách đầu nhận.

Sau đó, lần lượt các kíp phụ trách tiến hành phẫu thuật: kíp chấn thương - chỉnh hình cố định xương, kíp vi phẫu mạch máu, kíp vi phẫu thần kinh, kíp vi phẫu gân cơ, kíp vi phẫu tạo hình. Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh được truyền 1.500ml máu.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 10 giờ, cẳng trái bị đứt rời của bệnh nhân đã được nối lại thành công. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh, tự thở, mạch huyết áp ổn định.

Theo các chuyên gia y tế, phẫu thuật nối lại chi thể đứt rời là một trong những kỹ thuật ngoại khoa có độ phức tạp cao, đòi hỏi đội ngũ phẫu thuật viên phải có trình độ chuyên môn sâu, đặc biệt là về chấn thương chỉnh hình và vi phẫu.

Trong trường hợp này, quá trình xử lý và phẫu thuật gặp nhiều thách thức do bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do mất máu cấp tại hiện trường.

Ca phẫu thuật phải được thực hiện trong khoảng thời gian giới hạn nghiêm ngặt để đảm bảo khả năng sống của chi thể và tính mạng người bệnh, trong khi vẫn phải đồng thời xử lý tổn thương phức tạp tại xương, mạch máu, thần kinh và phần mềm.

Ca mổ được đánh giá có độ khó khoảng 7/10, với yêu cầu cao về kỹ thuật, tốc độ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều ê-kíp chuyên khoa.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp từ lâu đã là địa chỉ tin cậy trong xử lý các ca chấn thương nặng, đa chấn thương và vi phẫu phức tạp.

Ca phẫu thuật nối lại cẳng tay cho người bệnh lần này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng và sự tận tâm của đội ngũ y bác sỹ.

Trước đó, ngày 20/5, bệnh viện cũng đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại nửa bàn tay cho một bệnh nhân nữ 41 tuổi./.

