Phẫu thuật thành công ổ ápxe hốc mắt hiếm gặp cho bé gái Trung Quốc

Một bé gái 5 tuổi người Trung Quốc vừa được các bác sỹ Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ca phẫu thuật giải quyết ổ ápxe hốc mắt hiếm gặp, giúp thoát khỏi nguy cơ mù lòa.

Hiện thị lực của bé gái đã được hồi phục gần như hoàn toàn. Sau phẫu thuật, bé gái đã có thể trở về với cuộc sống đời thường.

Bé H.W (quốc tịch Trung Quốc) được đưa đến Bệnh viện FV trong tình trạng sốt, đau đầu, mắt trái sưng phồng bất thường, nhãn cầu lồi khỏi hốc mắt.

Theo lời kể của người nhà, trước đó 3 ngày, bé bị sốt nhẹ kèm đau đầu. Gia đình nghĩ bé bị cảm cúm thông thường nên tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, càng ngày mắt trái của bé trở nên sưng phồng bất thường, nhãn cầu lồi khỏi hốc mắt nên đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sỹ Võ Lê Khánh Hùng, Khoa Mắt và Phẫu thuật Khúc xạ, Bệnh viện FV, cho biết thời điểm nhập viện, phản xạ đồng tử mắt trái của bệnh nhi không còn đáp ứng, dấu hiệu tổn thương đã rất nặng, nếu không can thiệp kịp thời có thể dẫn đến chèn ép dây thần kinh thị giác, thậm chí mất hẳn thị lực.

Kết quả chụp CT và xét nghiệm cấy dịch cho thấy bệnh nhi bị áp xe hốc mắt do tụ cầu vàng đa kháng, có nguyên nhân bắt đầu từ bệnh viêm xoang. Do ổ nhiễm trùng nằm sát hệ thần kinh trung ương và có thể lan lên màng não, gây viêm não, nguy cơ cao mất thị lực hoặc tử vong.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm và nhận thấy bệnh tình của bệnh nhi tiến triển nhanh, bệnh viện đã triệu tập hội chẩn liên chuyên khoa để đưa ra phác đồ tối ưu. Các bác sỹ thống nhất, nếu chỉ điều trị kháng sinh sẽ lỡ mất “thời gian vàng," vì vậy cần can thiệp ngoại khoa ngay lập tức.

Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe kết hợp mổ xoang, giúp giải áp, xử lý triệt để nguồn nhiễm bởi nếu để kéo dài, nhiễm trùng có thể lan vào xoang tĩnh mạch hang và não, màng não gây nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sỹ cảnh báo, viêm xoang gây ápxe sâu ở hốc mắt là trường hợp tương đối hiếm. Bệnh có thể trở nặng rất nhanh, đe dọa tới thị lực thậm chí là tính mạng của trẻ.

Điều đáng nói là các triệu chứng diễn ra âm ỉ, thường bị nhầm với các triệu chứng cảm sốt, sổ mũi thông thường và khi có các dấu hiệu rõ rệt thì bệnh nhi đã rơi vào tình trạng nặng, việc điều trị khó khăn và có nhiều nguy cơ với sức khỏe cũng như tính mạng trẻ. Do đó, khi trẻ bị viêm mũi, viêm họng nặng, sốt kéo dài, mệt lả hoặc sưng vùng mặt hoặc quanh mắt thì gia đình cần đưa trẻ đi khám ngay. Nếu bệnh không cải thiện sau vài ngày người nhà không nên chờ tự khỏi vì viêm xoang cấp có thể gây nhiều biến chứng nặng hoặc trở thành mạn tính./.

