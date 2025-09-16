Tiếng trống khai giảng vang lên, thắt chặt tình hữu nghị Việt-Lào

Sáng 16/9, trong không khí rộn ràng ngày tựu trường, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tại thủ đô Vientiane đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, đại diện các cơ quan ngoại giao, cộng đồng người Việt cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Những tiết mục văn nghệ do chính học sinh biểu diễn với giai điệu ca ngợi quê hương, đất nước và tình hữu nghị Việt-Lào đã tạo điểm nhấn xúc động, khởi đầu năm học mới đầy hy vọng.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết năm học vừa qua, thầy trò nhà trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật, khẳng định chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Bước sang năm học mới, nhà trường đặt mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện, tăng cường giảng dạy tiếng Việt, xây dựng môi trường học tập “Xanh-sạch-đẹp, không ma túy” và phấn đấu đạt chuẩn chất lượng cao.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng các doanh nghiệp Việt đã trao nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập.

Tiếng trống khai giảng vang lên kết thúc buổi lễ, mở ra một năm học mới tràn đầy niềm tin, quyết tâm và cũng là minh chứng cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Lễ khai giảng không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một năm học mới, mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du không chỉ truyền dạy tri thức, mà còn là nơi nuôi dưỡng nhân cách, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ./.

