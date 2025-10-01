Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam sắp diễn ra tại Hà Nội, Thanh Hóa

Triển khai Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Darany Phommavongsa sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu và nghệ thuật Bộ Văn hóa và Du lịch Lào thăm, làm việc tại Việt Nam và chủ trì tổ chức Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025.

Tối 2/10, Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam sẽ chính thức khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội với phần trình diễn của đoàn nghệ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tối 4/10, công chúng Thanh Hóa sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Lào tại Nhà hát Lam Sơn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen tham quan triển lãm thành tựu đất nước.(Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, sự kiện tôn vinh tình hữu nghị và giao lưu văn hóa lâu đời giữa hai nước Việt Nam, Lào; đồng thời là cầu nối giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, là dịp quảng bá nghệ thuật truyền thống và di sản văn hóa phong phú của dân tộc Lào.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Việc chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa và giao lưu nhân dân sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, để các tầng lớp nhân dân hai nước hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về hợp tác văn hóa, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động trong thời gian qua như Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào, Trại sáng tác điêu khắc Việt Nam-Lào…

Tháng 5/2025, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Hội người Việt Nam tại Lào và Thái Lan cùng các đối tác Lào tổ chức các chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, có chủ đề “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Người là niềm tin tất thắng” tại Lào và Thái Lan. Trung tâm phối hợp cùng đoàn Nghệ thuật Công an Lào và đoàn Xiếc Quốc gia Lào tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Việt Nam-Thời đại Hồ Chí Minh” vào đầu tháng 9/2025.

Về hợp tác du lịch, trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn đứng thứ 2 trong các nước gửi khách đến Lào và Lào nằm trong nhóm 15 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến và thúc đẩy sự gắn kết của doanh nghiệp hai nước.

Hai nước cũng đang triển khai dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào. Đây là công trình tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử sâu sắc, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thi công đồng thời các hạng mục của dự án đảm bảo hoàn thành, bàn giao công trình cho phía Lào trước tháng 12/2025.

Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suonsavanh Viyaket khởi đầu điệu múa Lamvong tại sự kiện nhân dịp Múa Lamvong Lào được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong hợp tác về di sản, phía Lào đã công nhận “Đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh trên đất Lào” là di tích lịch sử cấp quốc gia Lào trong buổi lễ long trọng có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou (tháng 8/2025).

Tuyến đường từng là “mạch máu” quan trọng, nối liền hậu phương miền bắc với chiến trường miền nam Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, là tiền đề quan trọng, hỗ trợ đắc lực, đưa cách mạng Lào đến thắng lợi cuối cùng, thành lập ra nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975)./.

