Doanh nghiệp dệt may, da giày kỳ vọng mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Ngày 14/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội kinh doanh và thương mại giày dép Mỹ (FDRA) do ông Matt Priest Chủ tịch FDRA dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao vai trò của FDRA cũng các doanh nghiệp thành viên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chiến lược trong tiến trình đàm phán thương mại đối ứng.

Theo Bộ trưởng, dệt may và da giày là những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, đang tập trung nâng cấp giá trị, đồng thời thúc đẩy chuỗi cung ứng minh bạch, bền vững đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Để đạt được các mục tiêu này, Việt Nam tập trung vào các trụ cột chiến lược đó là chuyển đổi xanh, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và an toàn hiệu quả.

Bên cạnh đó, Việt Nam chú trọng phát triển các ngành phụ trợ, khai thác vật liệu mới, năng lượng sạch và mô hình sản xuất tuần hoàn, hệ sinh thái sáng tạo, tiết kiệm bền vững; đồng thời, thúc đẩy liên kết quốc tế và thu hút các nhà nhập khẩu, cung ứng cũng như các tập đoàn toàn cầu tham gia sâu vào hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam. Việt Nam cũng như cam kết minh bạch và bền vững, bảo đảm chuỗi cung ứng sạch; nâng cao chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc FDRA. (Ảnh: Nguyên Minh/Vietnam+)

Cũng trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc FDRA gồm Nike, Adidas, Under Armour, Michael Kors, Steve Madden, Columbia Sportswear và FDRA đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu hơn về triển vọng hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, họ nhìn thấy dư địa tăng trưởng dài hạn tại thị trường Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác. Không chỉ tìm kiếm đối tác sản xuất, các doanh nghiệp còn kỳ vọng có thể kết nối sâu hơn vào hệ sinh thái da giày trong nước, từ phát triển vật liệu, thiết kế, công nghệ đến tiêu chuẩn bền vững trong toàn chuỗi giá trị.

Ngoài ra, đại diện các doanh nghiệp cũng đánh giá cao cách Việt Nam kiên trì theo đuổi đàm phán thương mại đối ứng với Hoa Kỳ bằng tinh thần chủ động và thiện chí. Sự nhất quán ấy khiến các doanh nghiệp cảm thấy tin cậy, bởi khi một quốc gia giữ lập trường rõ ràng và minh bạch thì doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư lâu dài.

Các doanh nghiệp tham dự cuộc làm việc đều đang kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam và xem đây là một trong những thị trường quan trọng nhất trong khu vực. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng chuỗi sản xuất, mạng lưới cung ứng và hệ thống đối tác lâu năm tại Việt Nam, đồng thời coi thị trường hơn 100 triệu dân là động lực tăng trưởng chính trong chiến lược toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Matt Priest Chủ tịch FDRA. (Ảnh: Nguyên Minh/Vietnam+)

Tuy nhiên, đại diện các doanh nghiệp cho biết, chính sách thuế hiện nay của Hoa Kỳ khiến tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Thuế cao làm chi phí tăng lên, khiến việc tính toán đơn hàng hay mở rộng sản xuất khó thực hiện.

Đại diện các doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi, đề xuất và thúc đẩy để tiếng nói của doanh nghiệp được Chính phủ Hoa Kỳ lắng nghe, giúp hàng hóa giảm bớt gánh nặng thuế và tạo thêm động lực cho hợp tác lâu dài.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận kết quả hợp tác và những kiến nghị của các doanh nghiệp FDRA. Bộ trưởng cũng thông tin thêm về tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam-Hoa kỳ và bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ hơn với Chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, sự lên tiếng từ phía doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy cách tiếp cận linh hoạt hơn và bám sát thực tế hơn, qua đó đẩy nhanh tiến độ đàm phán và sớm đem lại kết quả tích cực cho cả hai bên./.