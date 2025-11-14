Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục vòng đàm phán kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng

Từ ngày 12-14/11, tại Washington D.C, Hoa Kỳ, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, vòng đàm phán cấp kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, nỗ lực hướng tới những kết quả tích cực.

Sau phiên đàm phán cấp Bộ trưởng diễn ra vào chiều ngày 10/11, sáng ngày 12/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer tại trụ sở Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) khởi động các phiên đàm phán kỹ thuật.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng, tập trung trao đổi về quan hệ kinh tế -thương mại song phương, cũng như triển khai kết quả đạt được tại Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer ngày 10/11 nhằm thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trao đổi một số vấn đề xung quanh kết quả Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer ngày 10/11; thống nhất một số nội dung để các nhóm đàm phán cấp kỹ thuật hai bên tập trung tiếp tục giải quyết bảo đảm đạt kết quả cao nhất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân và Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Buổi làm việc được xem là bước đi tiếp theo quan trọng, đề ra định hướng cho các nhóm kỹ thuật tại vòng đàm phán lần này, thể hiện cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại ổn định, cân bằng, công bằng và phát triển bền vững.

Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer ghi nhận những bước tiến tích cực trong chính sách thương mại, cải cách thể chế và cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như kết quả các vòng đàm phán vừa qua, đồng thời khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi giữa các nhóm kỹ thuật nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, phù hợp với chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao cũng như Bộ trưởng hai nước, hướng tới sớm hoàn tất khuôn khổ hợp tác thương mại song phương mới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn đàm phán hai nước đã nhanh chóng bước vào triển khai các công việc ở từng nhóm để đàm phán các nội dung theo kế hoạch đã định trước./.

Chiều cùng ngày 12/11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với ông Rock Bordelon Chủ tịch cùng các lãnh đạo Charles Paddock and Rodrigo Garza Perez hello Gulf of America Energy Sourcing LLC (GAES), một tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ, trụ sở chính tại bang Louisianaz. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã làm việc với ông Joseph (Joe) Damond, Chủ tịch Toàn cầu Chính sách Thương mại Quốc tế và Khoa học tại Crowell Global Advisors (CGA). Ông ông Joseph (Joe) Damond từng là Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (1989-2001) và Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2000). Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất của GAES, khẳng định Việt Nam khuyến khích tham gia phát triển hạ tầng và thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng tại Việt Nam.

Đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng về Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam-Hoa Kỳ Phiên đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng lần thứ 8 có ý nghĩa rất quan trọng, giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ.