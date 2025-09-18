Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 16/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực: Thành lập và hoạt động ngân hàng; hoạt động thanh toán; hoạt động tín dụng.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong 5 lĩnh vực: Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng; cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Bỏ một số thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô

Căn cứ theo quy định tại khoản 13 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg sẽ dừng thực hiện.

Ngân hàng nhà nước đang hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bỏ một số thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô như: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên đang hoạt động trước khi Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành; Thủ tục thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; Thủ tục cấp và thủ tục thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký mới...

Bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh về chứng khoán

Đối với thủ tục chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh gồm:

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 2 năm tính đến thời điểm đề nghị.

- Giá trị thực của vốn điều lệ đến thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định hiện hành.

- Hoạt động kinh doanh có lãi trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán và báo cáo tài chính riêng lẻ có kiểm toán trong 2 năm liền kề trước năm đề nghị.

- Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng quy định tại Điều 129 và khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng và các hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước đối với các quy định này liên tục trong thời gian 6 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý trong thời gian 2 quý liền kề trước quý đề nghị.

- Thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng nhà nước tại thời điểm cuối quý liền kề trước quý đề nghị.

- Trong thời gian 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị, tổ chức tín dụng cổ phần không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng dưới hình thức phạt tiền với tổng mức phạt từ 30 triệu đồng trở lên.

- Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng cổ phần có số lượng và cơ cấu đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tại thời điểm đề nghị, tổ chức tín dụng cổ phần có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 40, Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Bãi bỏ và đơn giản hóa một số điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại

Về điều kiện kinh doanh của Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bãi bỏ các điều kiện thành lập chi nhánh trong nước đối với cả 2 trường hợp: Ngân hàng thương mại có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị và ngân hàng thương mại có thời gian hoạt động dưới 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị, cụ thể như sau:

- Điều kiện: "Tại thời điểm đề nghị, các đơn vị thuộc mạng lưới ở trong nước của ngân hàng thương mại được chấp thuận thành lập trong năm trước liền kề năm đề nghị đã khai trương hoạt động."

- Điều kiện: "Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31/12 của năm trước liền kề năm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định. Giá trị thực của vốn điều lệ được xác định theo quy định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trên cơ sở báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị;" thay vào đó bổ sung trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước (Cục Quản lý giám sát tổ chức tín dụng) trong việc giám sát, cấp phép các đối tượng giám sát vi mô tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước.

- Các điều kiện tại điểm h khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại gồm điều kiện về không bị xử phạt vi phạm hành chính về tỷ lệ bảo đảm an toàn; phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Đồng thời, đơn giản hóa các điều kiện sau:

- Điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 để phù hợp với nội dung cắt giảm điều kiện tại điểm h khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2024/TT-NHNN như sau: "d) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy định của pháp luật trong thời gian 12 tháng trước tháng đề nghị."

- Các điều kiện:

(i) Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Tổng giám đốc;

(ii) Tại thời điểm đề nghị, ngân hàng thương mại có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 57, Điều 58 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật" theo hướng tích hợp thành một điều kiện đơn giản hơn: "Tại thời điểm đề nghị, ngân hàng thương mại có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, Ban kiểm soát, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ đảm bảo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước."

Bãi bỏ và đơn giản hóa một số điều kiện thành lập phòng giao dịch của ngân hàng thương mại

Đối với điều kiện kinh doanh của Thủ tục chấp thuận đủ điều kiện thành lập phòng giao dịch của ngân hàng thương mại, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bãi bỏ các điều kiện sau:

- Tại thời điểm đề nghị, các đơn vị thuộc mạng lưới ở trong nước của ngân hàng thương mại được chấp thuận thành lập trong năm trước liền kề năm đề nghị đã khai trương hoạt động.

- Có giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm 31/12 của năm trước liền kề năm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định. Giá trị thực của vốn điều lệ được xác định theo quy định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trên cơ sở báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị; thay vào đó, bổ sung trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước (Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng) trong việc giám sát, cấp phép các đối tượng giám sát vi mô tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước.

- Các điều kiện tại điểm h khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2024/TT-NHNN gồm điều kiện về không bị xử phạt vi phạm hành chính về tỷ lệ bảo đảm an toàn; phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Đơn giản hóa các điều kiện sau:

- Điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 để phù hợp với nội dung cắt giảm điều kiện tại điểm h khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2024/TT-NHNN như sau: "d) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy định của pháp luật trong thời gian 12 tháng trước tháng đề nghị."

- Các điều kiện: (i) Tại thời điểm đề nghị, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu theo đúng quy định của pháp luật, không bị khuyết Tổng giám đốc; (ii) Tại thời điểm đề nghị, ngân hàng thương mại có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ bảo đảm tuân thủ Điều 57, Điều 58 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định có liên quan của pháp luật" theo hướng tích hợp thành một điều kiện đơn giản hơn: "Tại thời điểm đề nghị, ngân hàng thương mại có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, Ban kiểm soát, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ đảm bảo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước."

Bỏ một số điều kiện kinh doanh của Thủ tục chấp thuận sáp nhập tổ chức tín dụng

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt bỏ một số điều kiện kinh doanh của Thủ tục chấp thuận sáp nhập tổ chức tín dụng như sau:

- Không thuộc trường hợp tập trung kinh tế bị cấm.

- Có Đề án sáp nhập, hợp nhất theo quy định tại Điều 12 Thông tư này được cấp có thẩm quyền quyết định của các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, hợp nhất thông qua./.

