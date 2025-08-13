Bộ Công Thương yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh

Bộ Công Thương vừa ban hành công văn số 5940/BCT-VP về việc tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 66/NQ-CP.

Cụ thể, ngày 4/8/2025, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 127/CĐ-TTg về việc tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế tập trung rà soát, tham mưu bổ sung, hoàn thiện phương án cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chỉ đạo Trung ương và của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP.

Cùng đó, hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện, chuẩn hóa, công bố, công khai đầy đủ các quy định thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương đã được phân cấp, phân quyền cho địa phương, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, tập huấn (chú trọng áp dụng có hiệu quả hình thức trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo).

Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn đầu tiếp nhận nhiệm vụ được phân cấp, bảo đảm việc thực hiện thông suốt, hiệu quả, không bị ách tắc, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/8/2025.

Bộ Công Thương cũng lưu ý việc khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, như các yêu cầu người dân và doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú hoặc nơi đóng trụ sở hoặc nơi cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính lần đầu...

Rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, thống nhất trên toàn quốc về các quy trình nghiệp vụ mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/8/2025.

Đối với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và cập nhật dữ liệu của 40 cơ sở dữ liệu ngành công thương theo thời gian thực đối với các cơ sở dữ liệu phải cập nhật theo thời gian thực và tần suất được quy định đối với các cơ sở dữ liệu khác.

Qua đó, bảo đảm tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất- dùng chung" để liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Hơn nữa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện và chỉ đạo của Bộ trưởng tại Văn bản số 5568/BCT-TMĐT ngày 25/7/2025.

Mặt khác, kịp thời rà soát, khắc phục các lỗi của Hệ thống thông tin do Bộ quản lý (nếu có), bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và kết nối, chia sẻ dữ liệu đầy đủ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Hoàn thành trước ngày 15/8/2025.

Bên cạnh đó, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Bộ trưởng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực được giao quản lý theo yêu cầu tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ và các nhiệm vụ tại văn bản này. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, gửi báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ theo quy định.

Bộ Công Thương yêu cầu Văn phòng Bộ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản này, báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ trước ngày 23 hàng tháng./.

