Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, Quyết định phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 lĩnh vực và 6 ngành nghề kinh doanh.

Bảy lĩnh vực gồm:

- Đăng ký biện pháp bảo đảm;

- Bồi thường nhà nước;

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Thi hành án dân sự;

- Trọng tài thương mại;

- Hòa giải thương mại;

- Tư vấn pháp luật.

Sáu ngành nghề kinh doanh gồm:

- Hành nghề thừa phát lại;

- Hành nghề đấu giá tài sản;

- Hành nghề giám định tư pháp;

- Hành nghề luật sư;

- Hành nghề quản tài viên;

- Hành nghề công chứng.

Bên cạnh đó, đơn giản hóa thủ tục hành chính 4 lĩnh vực (hộ tịch; nuôi con nuôi; chứng thực; hòa giải ở cơ sở) để tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Người dân quét mã QR để tra cứu thủ tục và quy trình hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp-hộ tịch. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Phân cấp lại thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá

Quyết định đã gộp thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thủ tục đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành 1 thủ tục hành chính,.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ cần thực hiện một bước duy nhất là đề nghị hỗ trợ thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, cắt giảm 2 trong tổng số 6 loại giấy tờ là Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu và Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá, Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá từ Bộ Tư pháp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện; bỏ Giấy tờ chứng minh lý do thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá; và thay đổi cơ quan có thẩm quyền thu phí từ Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) thành Sở Tư pháp, đồng thời giảm 50% mức phí thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.

Giảm 50% mức phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản

Về thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Quyết định bãi bỏ điều kiện kinh doanh: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các ngành luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng.

Đồng thời, giảm 50% mức phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc.

Giảm 50% mức phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Bỏ một số quy định trong thủ tục cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài

Quyết định bỏ một số quy định trong thủ tục cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài và thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam gồm:

(1) Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;

(2) Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư;

(3) Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, bãi bỏ quy định hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Luật sư; bỏ bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc.

Bãi bỏ một số điều kiện bổ nhiệm công chứng viên

Đối với thủ tục bổ nhiệm công chứng viên, nội dung đơn giản hóa gồm:

1. Bãi bỏ các điều kiện:

- Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng;

- Có thời gian công tác pháp luật từ đủ 3 năm trở lên tại cơ quan, tổ chức sau khi có bằng cử nhân luật hoặc thạc sỹ luật hoặc tiến sỹ luật;

- Phẩm chất đạo đức tốt.

2. Giảm thời gian công tác pháp luật từ 5 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật xuống còn 3 năm.

3. Bỏ thành phần hồ sơ:

- Phiếu Lý lịch tư pháp;

- Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sỹ, tiến sỹ luật;

- Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Công chứng;

- Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng.

4. Giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc.

Quyết định nêu rõ đối với thủ tục đăng ký giám sát việc giám hộ và đăng ký chấm dứt giám sát việc giám hộ, cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi cư trú; nơi cư trú của cá nhân được xác định theo quy định của pháp luật về cư trú.

Trường hợp cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch không phải tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sửa đổi trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Nhóm thủ tục (Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước; Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước; thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi; thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi) sửa đổi về trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đảm bảo cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính được lựa chọn nộp hồ sơ tại bất kỳ Ủy ban nhân dân cấp xã nào trong địa bàn tỉnh.

Trường hợp người nhận con nuôi lựa chọn nộp hồ sơ không phải tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ và con nuôi thường trú hoặc có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hỗ trợ người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trực tuyến đến đúng Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền theo quy định./.

