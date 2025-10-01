Phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, theo Quyết định số 2166/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Quyết định số 2168/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Tâm Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (1/10/2025)./.

