Chính trị

Phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển.

Xuân Tùng
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: VGP)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: VGP)

Ngày 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, theo Quyết định số 2166/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Quyết định số 2168/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Tâm Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (1/10/2025)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Ngãi #phê chuẩn #Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân #nhiệm kỳ 2021-2026 Quảng Ngãi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục