Phê chuẩn ông Lê Huyền làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Quyết định số 1919/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận trước khi sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Khánh Hòa).

Quyết định số 1919/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (5/9/2025).

Ông Lê Huyền sinh ngày 2/6/1972, dân tộc Kinh, quê quán: Phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Hành chính, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, ông Lê Huyền từng là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026./.

Ông Lê Huyền được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Với kết quả 55/58 phiếu bầu, ông Lê Huyền được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.