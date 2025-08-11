Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Kim Long sinh năm 1977; quê quán tỉnh Bình Dương (cũ) nay là Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Kim Long từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Đến tháng 8/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, hiện nay thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai gồm có: Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là các ông Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà, Nguyễn Kim Long và bà Nguyễn Thị Hoàng./.

