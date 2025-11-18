Sơn La cần hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng trưởng 8% của năm

Ngày 18/11, Đoàn công tác của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Sơn La đã đạt được thời gian qua; đồng thời lưu ý, thời gian tới, tỉnh cần hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng trưởng 8% của năm; tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho công nghiệp chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao đi kèm với chế biến, quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp chuyên canh và chất lượng cao...

Tỉnh rà soát, xây dựng các kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng, nhất là kết nối giao thông và kết nối hạ tầng số. Tỉnh giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, loại bỏ những tệ nạn xã hội; triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển với nước Lào.

Về chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng lưu ý Sơn La cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ổn định tổ chức bộ máy; chủ động, bám sát các Nghị định của Chính phủ mới ban hành và sắp ban hành để kịp thời triển khai, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ hiện hữu, chủ động bố trí nguồn lực, ngân sách để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã; tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cấp xã, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số vào giải quyết các công việc.

10 tháng của năm 2025, cơ cấu kinh tế tỉnh Sơn La chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt 25.188 tỷ đồng, bằng 138,07% dự toán; trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.564 tỷ đồng, bằng 110% dự toán Trung ương giao và 101,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.

Triển khai kế hoạch đầu tư công, ngay từ đầu năm, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân vốn chi tiết theo tháng, quý đến từng công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; khởi công đầu tư xây dựng các trường học nội trú liên cấp tại các xã biên giới…

Tính đến ngày 13/11/2025, kết quả giải ngân của tỉnh Sơn La đạt 3.563 tỷ đồng, bằng 47,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh tiếp tục hỗ trợ và thu hút đầu tư, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trên địa bàn. Toàn tỉnh đã phê duyệt 30 dự án, với số vốn đăng ký 12.660 tỷ đồng, gấp 3 lần về số dự án và hơn 37 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2024.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Sơn La đã sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công bảo đảm sử dụng hiệu quả; phát huy công năng tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cấp xã. Việc phân bổ và chi trả kinh phí cho các đối tượng nghỉ chế độ do sắp xếp bộ máy đảm bảo theo đúng quy định; các kinh phí chi thường xuyên được bổ sung cho các xã, phường bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho hoạt động sau sắp xếp…

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN).

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến của Đoàn công tác để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch đầu tư công năm 2025, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 8%. Tỉnh sẽ cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết trọng tâm của Trung ương mới ban hành; đồng thời, tập trung cao cho việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; nỗ lực bảo đảm tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học tại các xã biên giới theo đúng chủ trương của Trung ương...

Dịp này, tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Tài chính cân đối, trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, bố trí ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 số vốn khoảng 4.476 tỷ đồng cho tỉnh để triển khai đầu tư nâng cấp quy mô dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La (từ 2 làn xe lên 4 làn xe). Ngoài ra, Sơn La hiện còn 9 bản chưa có sóng di động 4G; trong đó, 5 bản trắng sóng. Vì vậy, tỉnh đề nghị Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng phủ sóng để thực hiện bảo đảm chuyển đổi số ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh...

Trước đó, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra tình hình sản xuất, tiến độ thực hiện dự án giao thông và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La./.

Sơn La: Đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế-xã hội tiểu vùng Tây Bắc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La đã nhất trí 24 chỉ tiêu chủ yếu thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng để tập trung phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.