Sơn La: Đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế-xã hội tiểu vùng Tây Bắc

Sáng 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình và bế mạc Đại hội. Đại hội đã dân chủ, thẳng thắn tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội bày tỏ sự nhất trí cao với các dự thảo văn kiện; khẳng định các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá và phân tích sâu sắc những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới. Đại hội nhất trí với tầm nhìn và định hướng phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa các dân tộc; tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Sơn La phát triển nhanh, bền vững, lấy nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản là trung tâm, gắn kết với du lịch sinh thái, văn hóa.

Đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khoá 16, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Tỉnh nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá, trung tâm kinh tế-xã hội của tiểu vùng Tây Bắc; trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng trung du và miền núi phía Bắc; trọng điểm du lịch của vùng trung du, miền núi phía Bắc và vùng biên giới Việt Nam-Lào.

Đại hội thống nhất 3 khâu đột phá tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Sơn La đẩy mạnh thu hút, đào tạo và trọng dụng nhân tài, xây dựng cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp thực sự tiêu biểu, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có tinh thần "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung."

Tỉnh ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội; phát triển hạ tầng nông nghiệp, du lịch, hạ tầng số, hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; xây dựng, hình thành chính quyền số với hệ thống dịch vụ số; dịch vụ đô thị thông minh được triển khai, rộng khắp; kinh tế số và xã hội số phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội nhất trí 24 chỉ tiêu chủ yếu thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng để tập trung phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó có: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2026-2030 đạt 8%-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 90 triệu đồng/người.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 150.000 tỷ đồng; thu ngân sách năm 2030 đạt 8.000 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 5.500 doanh nghiệp hoạt động; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 -2030) giảm bình quân 1,5-2 điểm %/năm… Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định, tỉnh tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình mới vận hành thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh kết nối vùng, liên tỉnh và các trung tâm kinh tế lớn trong nước. Sơn La tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông huyết mạch quan trọng kết nối liên vùng, trọng điểm; khai thác tốt thế mạnh về năng lượng tái tạo.

Tỉnh phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao; phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

Tỉnh xác định đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số đo lường chất lượng phục vụ hành chính.

Sơn La tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Tỉnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên; tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, an ninh xã hội; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế…Đại hội đã bầu 54 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu các đồng chí Lò Minh Hùng, Nguyễn Đình Việt, Chá A Của giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; bầu đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu gồm 21 đồng chí chính thức và 3 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải có quyết tâm chính trị, đồng thuận cao trong cả nhận thức, hành động với khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và văn kiện mà Đại hội đã thông qua để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân thấu suốt những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nêu trong các báo cáo, Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát thực, kịp thời, khả thi, nhiều giải pháp phù hợp điều kiện thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị./.

