Giao cơ quan chủ quản Dự án hợp phần 1 xây dựng cầu nối Phú Thọ với Sơn La

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9004/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc giao cơ quan chủ quản thực hiện hợp phần 1 Dự án đầu tư xây dựng cầu từ ĐT.433, xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ nối với ĐT.114, xã Mường Bang, tỉnh Sơn La.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ là cơ quan chủ quản thực hiện dự án hợp phần 1 Dự án Đầu tư xây dựng cầu từ ĐT.433 thuộc xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ nối với ĐT.114 thuộc xã Mường Bang, tỉnh Sơn La.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin số liệu hợp phần 1 dự án trên; chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai các thủ tục để lập dự án đầu tư công độc lập thực hiện hợp phần 1 dự án theo quy định.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La để triển khai đồng bộ dự án bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí, tiêu cực./.

