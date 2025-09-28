Phấn đấu đến năm 2030, Sơn La trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế-xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.”

Tham dự Đại hội có 400 đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho trên 94.000 đảng viên từ 79 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La qua các thời kỳ.

Sơn La bứt phát, vươn lên

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025 Hoàng Quốc Khánh phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong điều kiện còn nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.Kinh tế duy trì tăng trưởng khá; quy mô kinh tế tiếp tục tăng.

Tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 5,12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 61,8 triệu đồng/người/năm. Nông nghiệp được đặc biệt chú trọng quan tâm phát triển.

Tỉnh đã trở thành Trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả của vùng Tây Bắc; tạo dựng được uy tín, thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Công nghiệp chuyển dịch theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa, từ sản phẩm thô sang chế biến sâu tạo giá trị tăng cao, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo. Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.

Tỉnh đã và đang trở thành điểm sáng về phát triển du lịch, trong đó Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đã nhận được giải thưởng du lịch “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á” và “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Thế giới” trong nhiều năm liên tiếp.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành 100% kế hoạch, trước 5 tháng so với chỉ đạo của Chính phủ.

Tỉnh đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 giảm từ 21,66% năm 2021 ước đến năm 2025 còn 7,89%, bình quân giảm 3,59%/năm, vượt mục tiêu 3%/năm đề ra.

Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Các hoạt động đối ngoại được củng cố, tăng cường và mở rộng, đặc biệt với 9 tỉnh bạn Lào.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường.

Xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng, biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đạt được thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, kết quả đạt được của tỉnh trong nhiệm kỳ qua và thành tựu phát triển của tỉnh qua 40 năm đổi mới đã tạo nên diện mạo mới cho Sơn La; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo tiền đề quan trọng để địa phương phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới nêu trong Báo cáo chính trị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài lưu ý Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển giáo dục, đào tạo; phát triển khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; kịp thời tháo gỡ khó khăn thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh tập trung, quyết liệt cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các “điểm nghẽn” từ thể chế, chính sách đến tổ chức thực hiện; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Các cấp ủy trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Các cấp ủy kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, coi trọng công tác tự kiểm tra của tổ chức Đảng, sớm phát hiện vi phạm ngay từ khi mới manh nha.

Tỉnh tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế-xã hội; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, thực hiện hiệu quả khâu đột phá đã xác định để tiếp tục phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Sơn La tập trung cơ cấu lại ngành kinh tế nông nghiệp, tăng tính liên kết hợp tác trong phát triển sản xuất nông nghiệp; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sơn La chú trọng giải pháp đột phá để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, hệ sinh thái du lịch thông minh.

Phấn đấu đến năm 2030, Sơn La trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; là một trong những tỉnh phát triển khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc, trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc.

Tỉnh giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, các chính sách an sinh xã hội, có giải pháp quyết liệt hơn từng bước giảm chênh lệch giàu nghèo, tăng cơ hội phát triển cho đồng bào ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng của Sơn La trong tiểu vùng Tây Bắc, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài lưu ý, tỉnh cần chú trọng nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh; tiếp tục củng cố khu vực phòng thủ tỉnh.

Tỉnh xây dựng toàn diện thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh. Mở rộng quan hệ đối ngoại hiệu quả, thực chất, góp phần củng cố, vun đắp truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, xây dựng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo chương trình, chiều 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI sẽ họp phiên thứ nhất./.

