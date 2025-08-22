Ông Nguyễn Minh Tiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Chiều 22/8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 33 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Thào A Só; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đối với bà Dương Tú Anh do được cấp có thẩm quyền bố trí công tác khác.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã bầu ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La; bầu ông Thào A Só, Giám đốc Sở Tư pháp làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Tiến sinh năm 1973; quê quán xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Tiến là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Việc giao bổ sung biên chế công chức trong cơ quan cấp tỉnh năm 2025; Điều chỉnh dự toán chi và mức bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách xã, phường sau sắp xếp năm 2025 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 512/NQ-HĐND ngày 23/6/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Điều chỉnh, giao dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cho các đơn vị khi thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy...

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua các nghị quyết: Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp, các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách trên địa bàn tỉnh; phê duyệt điều chỉnh, phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh (lần 2)...

Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La, phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các nghị quyết chuyên đề được thông qua lần này có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh trên địa bàn và điều kiện hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, làm tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết chế độ, chính sách cho người bị ảnh hưởng bởi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong quá trình thực hiện để đề xuất, kiến nghị các cấp, ngành kịp thời có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh./.

Thông tin chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Sơn La Sau khi sắp xếp, tỉnh Sơn La có 75 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã và 08 phường, theo Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.