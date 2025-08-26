Chính trị

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đối với ông Nguyễn Minh Tiến

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Tiến.

Ông Nguyễn Minh Tiến, tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La trình dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22/8/2025.

Ông Nguyễn Minh Tiến sinh năm 1973; quê quán xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Tiến là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)
