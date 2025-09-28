Ông Hoàng Quốc Khánh tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ngày 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế-xã hội của tiểu vùng Tây Bắc."

Tham dự Đại hội có 400 đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho trên 94.000 đảng viên từ 79 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 54 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Quốc Khánh, sinh ngày 2/9/1969, tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La; chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Quản lý kinh tế trong lĩnh vực tổ hợp hóa học lâm nghiệp, Cử nhân chuyên ngành Luật gia đánh giá, Tiến sỹ chuyên ngành kinh tế; lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác của ông Hoàng Quốc Khánh: Từ tháng 10/2003-7/2007, chuyên viên, Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La; tháng 7/2007-6/2009, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; tháng 7/2009-6/2010, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Yên; tháng 7/2010-9/2010, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Yên; tháng 9/2010-6/2011, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Yên; tháng 6/2011-6/2014, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Yên; tháng 6/2014-6/2015, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.

Tháng 6/2015-8/2015, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La; tháng 8/2015-21/9/2015, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La; từ 22/9/2015-12/6/2019, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La; từ 12/6/2019-01/8/2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La; từ 01/8/2024-07/11/2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La; từ 07/11/2024 đến nay Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Cũng tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu các ông Lò Minh Hùng, Nguyễn Đình Việt, Chá A Của giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm: 13 đồng chí; bầu bà Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La.

Ngay sau phiên họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh chia sẻ niềm vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây vừa là niềm vinh dự, đồng thời là trọng trách lớn đối với mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Mỗi thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhận thức sâu sắc rằng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030 đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, đầu tàu tiên phong, dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nắm bắt mọi cơ hội, tiếp tục đạt những thành công mới, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI hứa tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng; tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân. Xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo; phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Ngày 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ bế mạc./.

Phấn đấu đến năm 2030, Sơn La trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị đề nghị tỉnh Sơn La khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, thực hiện hiệu quả khâu đột phá, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng trung du-miền núi phía Bắc.