Sơn La: Bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân

Sáng 18/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 35 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Chá A Của do được cấp có thẩm quyền điều động, bố trí công tác khác; bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV; bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tô Hiệu.

Ông Vi Đức Thọ, sinh năm 1976, dân tộc Thái, quê quán xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La. Ông có trình độ giáo dục phổ thông 12/12; là Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hà Trung Chiến, sinh năm 1978, dân tộc Thái, quê quán xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La. Ông có trình độ văn hóa 12/12; chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán và đã học xong chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tô Hiệu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa thiết thực đối với các đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 01/7/2025. Nghị quyết này có phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXV)

Đối tượng áp dụng là người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu; người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Cũng theo Nghị quyết, đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách có thời gian làm việc từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 4 tháng tiền lương hoặc thù lao hiện hưởng. Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách có thời gian làm việc dưới 60 tháng được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 3 tháng tiền lương hoặc thù lao hiện hưởng. Đối với người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương hiện hưởng. Nguồn kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định pháp luật. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.../.

