Đà Nẵng khẳng định vai trò mới trong hội nhập quốc tế giai đoạn 2025-2030

Với nhiều dấu ấn đối ngoại giai đoạn 2021–2025, Đà Nẵng bước vào giai đoạn 2025–2030 bằng quyết tâm mới: mở rộng quan hệ quốc tế, thúc đẩy kinh tế, văn hóa và xây dựng thành phố đáng sống.

Ngày 26/9/, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị “Đà Nẵng – Không gian mới, động lực mới, vươn mình hội nhập và phát triển” nhằm tổng kết công tác hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021–2025, định hướng 2025–2030.

Sự kiện quy tụ 200 đại biểu, gồm lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp cùng đội ngũ cán bộ đối ngoại của thành phố.

Dấu ấn hội nhập 2021–2025

Trong 5 năm qua, công tác hội nhập quốc tế của Đà Nẵng đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét.

Thành phố đã mở rộng quan hệ với 60 địa phương thuộc 24 quốc gia, ký kết 120 thỏa thuận hợp tác, đón hơn 3.000 đoàn quốc tế, trong đó có nhiều đoàn cấp cao. Các sự kiện quốc tế liên tiếp được đăng cai như Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN, Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 hay Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác 2025, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác thực chất.

Ngoại giao kinh tế đóng vai trò trụ cột khi thành phố cấp phép 288 dự án trong nước với tổng vốn hơn 208 nghìn tỷ đồng và 797 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn hơn 1,07 tỷ đô la Mỹ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 41 tỷ đô la Mỹ; thành phố tiếp nhận hơn 14.800 tỷ đồng vốn hỗ trợ ODA và 1.432 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ, tạo nguồn lực lớn cho các lĩnh vực y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Du lịch cũng bứt phá mạnh mẽ với 36 triệu lượt khách, trong đó có 11,7 triệu lượt quốc tế. Các sự kiện như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế, giải IRONMAN 70.3, Năm Du lịch quốc gia… khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến năng động và thân thiện.

Ngành du lịch đón nhiều lượt khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong hình đoàn khách đến từ Dubai đến du lịch Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: “Trong giai đoạn 2021–2025, dù đối diện nhiều khó khăn, công tác hội nhập và hợp tác quốc tế của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế Đà Nẵng trong khu vực và quốc tế.”

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Xuân Bình cho biết: “Đà Nẵng đã xác định hội nhập và hợp tác quốc tế là một trong những động lực quan trọng để vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển bền vững.”

Ông Bình nêu rõ việc duy trì mạng lưới hợp tác đa dạng, thu hút các dự án FDI chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, chương trình hợp tác về khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế, du lịch… đã xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho Đà Nẵng.

Định hướng 2025–2030

Bước vào giai đoạn 2025–2030, Đà Nẵng xác định hội nhập quốc tế tiếp tục là động lực chiến lược, phù hợp Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thành phố hướng đến việc khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của miền Trung; phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do; quảng bá sâu rộng giá trị văn hóa Đà Nẵng mới (Quảng Nam và Đà Nẵng sáp nhập); đồng thời xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng môi trường toàn cầu hóa.

Hai bên bờ sông Hàn vào ban đêm của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chia sẻ: “Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã khẳng định hội nhập quốc tế là một trong những động lực chiến lược phát triển đất nước.

Để thực hiện các mục tiêu, thành phố cần thực hiện 5 giải pháp và 3 đột phá chiến lược trong thời gian tới. Trước hết là nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo để đón đầu xu hướng hợp tác và đầu tư. Kế đến là coi hội nhập kinh tế là trọng tâm, triển khai đồng bộ các đề án chiến lược, tận dụng lợi thế sau quá trình hợp nhất để tạo động lực tăng trưởng mới.

Thành phố cũng sẽ phát huy mạnh mẽ liên kết vùng và vai trò của cửa khẩu quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Oọc, khai thác hành lang giao thương khu vực. Trong lĩnh vực văn hóa, tiếp tục quảng bá di sản, tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế, coi đây là “cầu nối mềm” để tăng cường giao lưu nhân dân và khẳng định thương hiệu Đà Nẵng mới trên bản đồ thế giới.

"Thành phố xác định đây là kim chỉ nam để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập trong thời gian tới, với tinh thần: chủ động, toàn diện, sâu rộng; lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng; kết hợp hài hòa giữa phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực, giữa đối ngoại – hội nhập với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh." ông Minh nhấn mạnh.

Đặc biệt, Đà Nẵng chủ trương lấy người dân làm trung tâm của hội nhập. Mỗi người dân được kỳ vọng trở thành một “đại sứ hội nhập” thông qua sự thân thiện, chủ động trong giao lưu và hợp tác quốc tế.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 18 tập thể và cá nhân trong và ngoài nước đã có thành tích đóng góp nổi bật trong công tác hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021–2025./.