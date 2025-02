Tài tử huyền thoại Gene Hackman và vợ được phát hiện đã chết tại nhà riêng

Ngày 27/2, trang tin Metro cho biết tài tử nổi tiếng Gene Hackman và vợ ông, nghệ sĩ piano cổ điển Betsy Arakawa, được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Santa Fe, New Mexico, Mỹ bên cạnh chú chó cưng của họ.

Nam diễn viên huyền thoại đã 95 tuổi và vợ ông đã 61 tuổi.

Cơ quan truyền thông địa phương Santa Fe New Mexican dẫn cho biết Cảnh sát trưởng Quận Adan Mendoza đã xác nhận tin tức về cái chết của cặp vợ chồng. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy hai vợ chồng đã tử vong do hành vi phạm tội. Tuy nhiên cơ quan cảnh sát từ chối đưa ra nguyên nhân tử vong.

Có thể nói rằng Gene Hackman là một trong những diễn viên tài năng và đa dạng nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ và thế giới. Sự nghiệp của ông kéo dài hơn sáu thập kỷ và để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn đáng nhớ.

Sinh ngày 30/1/1930 tại San Bernardino, California, Hackman không bước vào con đường diễn xuất một cách dễ dàng. Trước khi trở thành ngôi sao, ông từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và làm nhiều công việc lặt vặt để kiếm sống.

Tài năng của Hackman chỉ thực sự bộc lộ khi ông bắt đầu học diễn xuất ở tuổi 30, một độ tuổi mà nhiều người cho là quá muộn để khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật. Tuy nhiên, chính sự kiên trì và đam mê đã giúp ông vượt qua mọi rào cản để trở thành một biểu tượng.

Điểm nổi bật trong tài năng của Gene Hackman nằm ở khả năng nhập vai xuất thần, từ những nhân vật anh hùng đầy chính trực đến những kẻ phản diện lạnh lùng, phức tạp.

Ông giành giải Oscar đầu tiên với vai diễn Jimmy "Popeye" Doyle trong The French Connection (1971), một thám tử cứng rắn, quyết liệt nhưng cũng đầy khiếm khuyết. Vai diễn này không chỉ thể hiện kỹ năng diễn xuất điêu luyện mà còn cho thấy sự tinh tế của Hackman trong việc lột tả chiều sâu tâm lý nhân vật.

Sau đó, ông tiếp tục khẳng định tài năng với vai Lex Luthor trong Superman (1978), một kẻ phản diện vừa độc ác vừa quyến rũ, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa hài hước và đáng sợ. Khả năng biến hóa linh hoạt giữa các thể loại phim, từ hành động, tâm lý đến hài, là minh chứng cho tài năng đa dạng của ông.

Ngoài kỹ năng diễn xuất, Hackman còn sở hữu một giọng nói trầm ấm, cuốn hút, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho các vai diễn của mình. Ông không chỉ dựa vào ngoại hình hay lời thoại mà còn sử dụng ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt để truyền tải cảm xúc, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Một ví dụ điển hình khác là vai diễn trong Unforgiven (1992), nơi ông hóa thân thành một cảnh sát trưởng tàn nhẫn nhưng cũng đầy chiều sâu, mang về cho ông giải Oscar thứ hai. Vai diễn này cho thấy ông có thể kết hợp sự dữ dội và sự tinh tế một cách hoàn hảo.

Ngoài hai giải Oscar, Hackman còn nhận hai giải BAFTA, bốn giải Quả cầu vàng, một giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh và giải Gấu bạc trong suốt sự nghiệp kéo dài sáu thập kỷ.

Các vai diễn khác được đề cử giải Oscar của ông là trong Bonnie and Clyde (1967), I Never Sang for My Father (1970) và Mississippi Burning (1988). Mệt mỏi vì stress và kiệt sức, Hackman quyết định từ bỏ nghiệp diễn vào năm 2004. Ông từng trả lời phỏng vấn Reuters vào năm 2008 về quyết quyết định rời khỏi Hollywood: "Tôi chưa tổ chức họp báo để thông báo việc nghỉ hưu. Nhưng đúng là tôi sẽ không diễn nữa.'

Dù đã rời xa điện ảnh, Hackman vẫn chứng tỏ mình là người đa tài khi tiếp tục tham gia lồng tiếng và viết sách. Tài năng của Gene Hackman không chỉ nằm ở những giải thưởng hay vai diễn kinh điển, mà còn ở cách ông sống hết mình với nghệ thuật, biến mỗi nhân vật thành một câu chuyện sống động và đáng nhớ. Ông là minh chứng sống động rằng tuổi tác, xuất thân hay hoàn cảnh không thể giới hạn đam mê và tài năng thực thụ.

Được biết ông và bà Betsy đã kết hôn từ năm 1991. Hai vợ chồng chuyển đến New Mexico từ Los Angeles vào năm 2004, sau khi ông nghỉ hưu./.