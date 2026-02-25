Áp lực bán gia tăng, VN-Index lùi bước trong phiên giao dịch ngày 25/2

Dù độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng giá và thanh khoản cải thiện, lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khiến VN-Index lùi bước trong phiên 25/2.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,71 điểm xuống 1.860,91 điểm; trong khi HNX-Index tăng 0,51 điểm lên 263,23 điểm. Độ rộng toàn thị trường tương đối cân bằng nhưng sắc xanh có phần lấn lướt với 365 mã tăng và 346 mã giảm.

Tại rổ VN30, bên mua cũng chiếm ưu thế khi có 17 mã tăng so với 13 mã giảm.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Trên HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,08 tỷ cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 35.700 tỷ đồng. HNX ghi nhận hơn 77 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị hơn 1.800 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế khiến chỉ số duy trì trạng thái rung lắc và đóng cửa trong sắc đỏ. Các mã VIC, VHM, FPT và VJC tác động tiêu cực nhất.

Ở chiều ngược lại, GVR, HPG, BSR và STB vẫn giữ được sắc xanh, phần nào giúp kìm hãm đà giảm.

HNX-Index diễn biến tích cực hơn nhờ lực kéo từ các mã IDC tăng 4,21%, KSV tăng 1,8%, NVB tăng 1,64%, PVI tăng 1,5%…Xét theo nhóm ngành, công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất, mất 3.47%, chủ yếu do FPT giảm 3,68%, ELC (4,15%), VEC (7,5%) và ITD (0,88%).

Bất động sản và dịch vụ truyền thông lần lượt giảm 2,16% và 1,68%, ghi nhận áp lực bán tại nhiều mã như VIC giảm 3,01%, VHM (3,6%), VRE (3,22%), DXG (1,25%), CEO (2,59%), VGI (1,64%), FOC (1,18%), FOX (3,02%) và TTN (0,6%).Ở chiều ngược lại, nhóm nguyên vật liệu trở thành điểm sáng khi tăng 3,14%, nổi bật là HPG tăng 3,53%, GVR (6,97%), MSR (8,4%), DGC (1,2%) và GEL (0,12%).

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 1.062 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại FPT (2.334,82 tỷ đồng), VCB (140,89 tỷ đồng), DGW (103,63 tỷ đồng) và VIC (77,6 tỷ đồng).

Trên HNX, khối này bán ròng hơn 52,8 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS (57,77 tỷ đồng), SHS (20,24 tỷ đồng), CEO (5,5 tỷ đồng) và MBS (3,25 tỷ đồng). Diễn biến thị trường cho thấy sự giằng co mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.

Dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao nhưng áp lực chốt lời tại nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index chưa thể bứt phá.

Sự phân hóa nhiều khả năng sẽ tiếp tục chi phối thị trường trong các phiên tới, khi dòng tiền có xu hướng tìm đến các nhóm ngành riêng lẻ thay vì lan tỏa trên diện rộng./.

