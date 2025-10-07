Israel trục xuất hàng trăm nhà hoạt động quốc tế tham gia đoàn tàu cứu trợ Gaza

Israel ngày 6/10 cho biết đã trục xuất nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg cùng 170 người khác tham gia đoàn tàu quốc tế bị ngăn chặn khi tìm cách chuyển hàng cứu trợ đến Dải Gaza tuần trước.

Những người này hiện đang được đưa tới Hy Lạp và Slovakia.

Theo Bộ Ngoại giao Israel, tổng cộng 341 người đã bị trục xuất trong số 479 người bị bắt giữ sau vụ việc. Thông cáo của bộ kèm hình ảnh nhà hoạt động Thunberg tại sân bay cho biết toàn bộ những người bị giam giữ đều được đảm bảo quyền hợp pháp và phủ nhận mọi cáo buộc ngược đãi.

Một phát ngôn viên của bộ cho hay nhà hoạt động Thunberg đã lên máy bay tại căn cứ không quân Ramon ở sa mạc Negev, đồng thời khẳng định đoàn tàu cứu trợ này chỉ là “một chiêu trò gây chú ý."

Các công dân bị trục xuất đến từ 19 quốc gia châu Âu và Mỹ, trong đó có Hy Lạp, Pháp, Đức, Thụy Điển, Ireland, Ba Lan, Đan Mạch, Slovakia, Na Uy, Vương quốc Anh và Mỹ.

Trong khi đó, một số nhà hoạt động đến từ Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Thụy Điển cáo buộc bị đối xử vô nhân đạo trong quá trình giam giữ, chẳng hạn như việc bị đánh đập, thiếu nước và thức ăn, bị trói và nhốt trong lồng sắt.

Luật sư người Tây Ban Nha Rafael Borrego cho biết họ bị bịt mắt, trói tay chân và buộc ký giấy tờ bằng tiếng Hebrew mà không có phiên dịch hay hỗ trợ lãnh sự.

Israel bác bỏ toàn bộ cáo buộc trên, khẳng định những người bị giam giữ được cung cấp nước, thức ăn và được tiếp cận luật sư.

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tel Aviv xác nhận đã thăm 10 công dân bị bắt, cho biết họ “trong tình trạng sức khỏe tương đối tốt so với hoàn cảnh."

Cựu Thị trưởng Barcelona Ada Colau, người có mặt trên tàu, nói rằng “có hành vi ngược đãi, nhưng vẫn không thể so sánh với những gì người Palestine phải chịu đựng hằng ngày."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Slovakia thông báo đã điều máy bay chở 9 nhà hoạt động, trong đó có công dân Slovakia, Canada và Hà Lan, từ Israel về Bratislava. Tại London, Bộ Ngoại giao Anh xác nhận đang hỗ trợ một số công dân Anh bị giam giữ liên quan vụ việc./.

