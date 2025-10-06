Quân đội Israel vẫn tấn công các nhóm tay súng Hamas ở Gaza

Dù đã tạm ngừng các hoạt động tấn công song Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết những cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn tại Dải Gaza, và lực lượng này đã tiến hành một loạt đợt không kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công từ Hamas trong ngày 5/10.

IDF đã dừng chiến dịch tấn công tại thành phố Gaza từ ngày 4/10 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, các binh sỹ Israel vẫn duy trì hoạt động trên thực địa.

Quân đội Israel xác nhận các chiến đấu cơ của không quân nước này đã thực hiện vụ tấn công một nhóm tay súng mang theo súng cối và thiết bị nổ. Nhóm chiến binh bị tiêu diệt hoàn toàn.

Theo IDF, toán vũ trang này đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công binh sỹ đang làm nhiệm vụ tại thành phố Gaza.

Một cuộc không kích khác nhắm vào một nhóm chiến binh đang bắn súng cối vào lực lượng Israel tại cùng khu vực, khiến 1 binh sỹ bị thương nhẹ. Binh sỹ này đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị và gia đình đã được thông báo.

IDF khẳng định các chiến đấu cơ Israel đã tiêu diệt những phần tử nã súng cối.

Trong một diễn biến khác, IDF cáo buộc các tay súng Hamas đã sử dụng súng chống tăng RPG tấn công các phương tiện kỹ thuật của Sư đoàn 98 đang hoạt động tại thành phố Gaza. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Tòa nhà mà các quả đạn được bắn ra đã bị Không quân Israel không kích ngay sau đó.

Trước đó, người phát ngôn của Chính phủ Israel tuyên bố không có lệnh ngừng bắn nào được áp dụng ở Gaza, chỉ có lệnh tạm dừng một số vụ đánh oanh kích./.

