Hàng chục nghìn người Israel biểu tình kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 4/10 theo giờ địa phương, hàng chục nghìn người đã đổ về Quảng trường Con tin ở Tel Aviv kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump khẩn trương hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với lực lượng Hamas nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 2 năm tại Dải Gaza.

Diễn ra vào dịp đánh dấu 2 năm kể từ khi xảy ra vụ tấn công ngày 7/10/2023 của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel và bắt giữ nhiều con tin đưa về Dải Gaza, cuộc biểu tình lần này mang theo thông điệp rõ ràng từ các gia đình con tin: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi con tin cuối cùng trở về.”

Tại trung tâm quảng trường, một biểu ngữ khổng lồ được căng lên với dòng chữ gửi thẳng tới ông Trump: “Bây giờ hoặc không bao giờ.”

Các gia đình có người thân bị Hamas bắt giữ tiếp tục kêu gọi Chính phủ Israel và Mỹ tiến tới thỏa thuận với Hamas, dù có thể không hoàn hảo.

Ngay sau khi ông Trump kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi con tin, Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội dừng mọi hoạt động tấn công ở Gaza và cử phái đoàn đàm phán đến Cairo (Ai Cập) để chốt lại các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận.

Trước cuộc tuần hành, Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích đã kêu gọi toàn thể người dân Israel thể hiện sự đoàn kết và khẳng định đất nước đang bước vào “những ngày then chốt của thỏa thuận.”

Diễn đàn ra tuyên bố nhấn mạnh: “Đây là lúc toàn bộ Israel phải đồng lòng, yêu cầu chính phủ làm mọi việc để đưa các anh chị em của chúng ta trở về." Diễn đàn cũng công khai bày tỏ ủng hộ Tổng thống Trump và những nỗ lực của ông trong việc kết thúc chiến tranh và đưa con tin về nhà.

Ở gần đó, các nhóm cánh tả và cánh hữu cũng tổ chức hoạt động biểu tình song song. Nhóm Sát cánh cùng nhau (Standing Together) kêu gọi chấm dứt chiến tranh vì lý do nhân đạo, trong khi một nhóm nhỏ cánh hữu cho rằng những người biểu tình đang “làm giảm cơ hội đưa con tin trở về” và “bỏ mặc các binh sĩ tử trận.”

Trong lúc diễn ra các cuộc biểu tình, Thủ tướng Netanyahu công bố video nói rằng Israel đang tiến rất gần một thành tựu lớn.

Ông nói: “Tôi hy vọng ngay trong lễ Sukkot, chúng ta có thể thông báo về việc tất cả các con tin - cả còn sống và đã chết - sẽ cùng được đưa về.” Ngoài ra, ông cũng quả quyết rằng Israel "có thể thực hiện điều này mà không cần rút quân khỏi Gaza.”

Theo ước tính của Israel, hiện vẫn còn 48 con tin bị các nhóm vũ trang ở Gaza nắm giữ, bao gồm khoảng 20 người được cho là còn sống và 26 người được xác nhận đã thiệt mạng.

Israel đã thả khoảng 2.000 tù nhân Palestine để đổi lấy hàng trăm con tin, trong đó có 105 người được thả trong thỏa thuận ngừng bắn cuối năm 2023 và nhiều đợt nhỏ sau đó./.

Israel chấp thuận “đường ranh giới rút quân ban đầu” ở Dải Gaza Tổng thống Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn có thể được kích hoạt ngay khi Hamas xác nhận, mở đường cho tiến trình trao đổi tù nhân-con tin giữa hai bên, tạo tiền đề cho giai đoạn rút quân của Israel.