Xung đột Hamas-Israel: Qatar tổ chức hòa đàm Gaza

Ngày 30/9, Qatar thông báo sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa giải với Hamas và Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về một kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ đề xuất.

Ông Majed al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết các đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia cuộc họp của nhóm hòa giải Gaza vào cuối ngày 30/9, trong khi các quan chức Hamas đang nghiên cứu đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Ông al-Ansari khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một phần trong sáng kiến của Mỹ.

Người phát ngôn này cho biết thêm rằng các quan chức Hamas đã nhận được toàn bộ kế hoạch của Mỹ vào đêm muộn 29/9 và cam kết sẽ xem xét một cách có trách nhiệm.

Trước đó, ngày 29/9, Tổng thống Donald Trump cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý với kế hoạch hòa bình 20 điểm mới do ông đề xuất.

Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu Hamas chấp nhận đề xuất, nhóm này sẽ phải trả tự do cho tất cả các con tin còn lại trong vòng 72 giờ, đồng thời kêu gọi Hamas chấp nhận các điều khoản.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu cũng cảnh báo rằng Israel sẽ tiếp tục đến cùng các chiến dịch chống Hamas nếu lực lượng này từ chối đề xuất.

Với vai trò trung gian hòa giải, Qatar bày tỏ hài lòng với các đảm bảo an ninh mà họ đã nhận được từ Mỹ sau các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Doha.

Qatar đóng vai trò là nhà hòa giải chủ chốt trong cuộc xung đột ở Gaza, hợp tác với Ai Cập, Mỹ và các bên liên quan khác trong khu vực nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn, mở đường cho việc tiếp cận nhân đạo và tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài./.

