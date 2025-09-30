Hamas khẳng định sẽ thảo luận về đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ

Ngày 30/9, phong trào Hamas cho biết sẽ xem xét kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất và thảo luận với các phe phái Palestine khác trước khi đưa ra phản hồi.

Theo một quan chức cấp cao của Hamas, phong trào này nhận được đề xuất thông qua hai nước trung gian hòa giải là Ai Cập và Qatar, và sẽ sớm tiến hành các cuộc thảo luận nội bộ cũng như với các phe phái khác.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí về kế hoạch này sau cuộc hội đàm ngày 29/9 tại Nhà Trắng.

Chính quyền Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng cũng hoan nghênh nỗ lực của của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cam kết thực hiện cải cách và hướng tới mở đường cho việc thành lập Nhà nước Palestine.

Cộng đồng quốc tế cũng đã thể hiện ủng hộ đề xuất này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hy vọng kế hoạch hòa bình sẽ mở đường cho các cuộc thảo luận sâu rộng với tất cả các bên liên quan để xây dựng một nền hòa bình lâu dài trong khu vực, dựa trên giải pháp hai nhà nước. Pháp sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng cho rằng kế hoạch chấm dứt xung đột ở Gaza do ông Trump đưa ra là "con đường khả thi" hướng tới hòa bình, an ninh và phát triển bền vững và lâu dài cho người dân Palestine và Israel, cũng như cho toàn bộ khu vực Tây Á.

Ông Modi hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ cùng ủng hộ sáng kiến này và nỗ lực chấm dứt xung đột cũng như đảm bảo hòa bình.

Các quốc gia Arab và Hồi giáo cũng tán thành đề xuất của ông Trump. Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng các nước Pakistan, Jordan, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar và Ai Cập đều đã hoan nghênh kế hoạch này, bày tỏ tin tưởng sáng kiến của ông Trump sẽ giúp vạch ra con đường dẫn đến hòa bình, chấm dứt giao tranh và tái thiết Gaza.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi tất cả các bên xung đột giúp hiện thực hóa kế hoạch của ông Trump.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 30/9 thông báo Không quân Israel (IAF) đã tiến hành tấn công 140 mục tiêu tại Dải Gaza trong ngày trước đó, chủ yếu là cơ sở hạ tầng của Hamas, đồng thời vô hiệu hóa một số tay súng của phong trào này.

Hiện tại, hơn 50% diện tích thành phố Gaza đã nằm dưới sự kiểm soát của Israel.

Dù bị tấn công tổng lực tại thành phố Gaza, Hamas vẫn duy trì khả năng phóng rocket dù chỉ với tần suất nhỏ và không gây thiệt hại.

Chiều 29/9, một số tay súng Hamas đã thâm nhập vào một vị trí quân sự của IDF tại thành phố Gaza, tấn công khiến 11 binh sỹ Israel bị thương. Tất cả các binh sỹ bị thương nặng đã được chuyển đến các cơ sở y tế./.

